Supremme de Luxe es una de las figuras más actuales de 2021. Su labor como presentadora de la primera edición de 'Drag Race España' la ha catapultado a ser uno de los rostros claves de Atresplayer Premium. El programa de las reinas está generando mucha interacción en redes sociales, aunque también ha despertado bastante polémica. Hablamos con la presentadora para que nos cuente cómo lo está viviendo ella y analice la repercusión del formato y la situación del drag.

Supremme de Luxe, presentadora de 'Drag Race España'

¿Cómo estás viviendo la acogida que está viviendo 'Drag Race España'?

Pues bien, muy contenta. Tampoco estoy muy pendiente, por salud mental. Porque yo no ando muy bien de la cabeza para que encima... Ando informada en ámbitos generales, pero no lo estoy en cosas concretas. Por parte de fans y de internacionales está la cosa más o menos bien y superfeliz de que esté yendo bien el programa.

¿Y cómo estás viendo tu evolución desde el primer programa a ahora que ya hemos llegado al ecuador?

A mí no me gusta verme jamás, pero de nunca, en nada. Partiendo de esa base, intento un poco aislarme, salirme y verlo desde fuera y en el primer programa estábamos más tensos, por una cuestión de espacio, que hasta que ya te ubicas, sabes bien todos tus sitios. Aunque se han hecho ensayos técnicos, el primer día falta familiarizarse. Luego ya, como es tan intenso el rodaje, enseguida ya es como tuyo. Cuando llevábamos tres programas parecía que llevábamos años porque ya conoces a todo el mundo, a la gente de luces... Ya va entrando todo y te sientes más en casa.

Eso es agradable, si hablan bien de tu trabajo, y sobre todo en este, que es una cosa que ya está hecha y no puedo modificar. Aunque recibiera críticas constructivas, no las puedo aplicar pero que hablen bien de tu trabajo es satisfactorio.

Se puede aplicar quizás en una segunda edición.

Claro, por supuesto que sí. Incluso yo tengo las mías propias que son peores de las que me puedan decir. Yo soy muy dura conmigo misma.

Supremme de Luxe junto a Samantha Hudson y Kika Lorace en 'Drag Race España'

Pero es lo que te decimos, malas no hay hacia ti.

Bueno, a mí alguna me llega, dentro de lo normal. Es imposible gustar a todo el mundo, los artistas ya contamos con ello. Lógicamente, esperas agradar a la mayor parte de gente posible porque el público, al fin y al cabo, es el que te permite seguir trabajando. Y que esto, que era algo como muy grande y con mucha repercusión, haya tenido una buena acogida es muy satisfactorio personalmente porque yo digo: "Ay, qué bien. Me permite seguir trabajando en lo que me gusta y me permite estar en activo".

Respecto a las expulsiones, ¿tú estás de acuerdo conforme con cómo está yendo el proceso del programa? Por ejemplo, con Arantxa Castilla-La Mancha te vimos muy mal.

Es que el mío era un voto más. He llorado con todas, básicamente. En unos se ve un poco más que en otros. Todo el jurado lo hemos pasado muy mal, lo he dicho en muchas entrevistas, pero no lo digo por quedar bien. Podría haber ganado cualquiera de las concursantes, estoy totalmente convencida de eso. Porque igual si hubieran cambiado el orden de las pruebas, quizás otras habrían lucido más. Pero te prometo que yo considero que han hecho un casting que podría haber ganado cualquiera de las diez y desde el primer día sabemos que mandas a su casa a alguien con talento y es muy duro. Y yo que llevo toda la vida actuando y sé lo que cuesta todo y el ponerte ahí delante, pues te da más pena porque es mucha responsabilidad. Ya haciendo concursos en discotecas me daba pena echarlas ahí, pues imagínate en esto que es una cosa que tiene más repercusión, que le puede ir mejor, que puede prosperar, y es una responsabilidad. Pero son las reglas del juego y las aceptamos tanto participantes como jurado y aunque nos dé pena es lo que nos toca.

Sí, sí. Ten en cuenta que yo también voto, pero el mío es un porcentaje más y en parte yo también soy un poco responsable de lo que sucede y hay veces que he estado plenamente de acuerdo con lo que ha salido y otras veces no, pero por eso somos impares, entonces no hay lugar a empates ni a nada.

Está habiendo también mucha polémica en redes sociales, mucho hate hacia las reinas, sobre todo como Arantxa dijo en un post, es muy curioso ver cómo hay críticas del propio colectivo al colectivo

Pasa constantemente, hasta en cualquier aplicación: el oso critica al del gimnasio, el del gimnasio critica al que está delgado, el que está delgado y es más femenino critica al que es más masculino. En general, si vais a hacer una crítica hazla constructiva. A mí cuando no me gusta algo no lo veo, yo no pierdo tiempo en ver algo que no me gusta. Y al fin y al cabo, esto es un programa de entretenimiento, no se muere nadie, no matamos a nadie, a nadie se le va la vida en ello, entonces me parece mal y dentro del colectivo me parece peor. Y no por el hecho de las reinas, te hablo por el colectivo en general, que tendemos a hacer lo que tú dices y me ha parecido mal de toda la vida. Deja a la gente tranquila, que cada uno haga lo que le dé la gana, y a ver si damos ese paso más de no cuestionar a la gente por lo que sea. A mí qué me importa que tú lleves esta camiseta con esos dibujos, me podrá gustar más o menos, pero tanto como para lanzarte un mensaje de odio... Me parece absurdo, o alabarte también excesivamente porque lo lleves. Yo creo que como colectivo nos lo debemos aplicar, esto es de toda la vida.

Ana Locking, Supremme de Luxe, Javier Ambrossi y Javier Calvo en 'Drag Race España'

Y más con las redes sociales.

Lo peor en las redes es el anonimato. Yo puedo aceptar críticas de cualquiera, pero que dé la cara, que diga quién es y que se muestre. Escudarte en el anonimato para insultar a alguien es horrible. Y casos como el de Arantxa, que había llegado a recibir amenazas de muerte, pero ¿a dónde vamos a llegar? Que es un programa, por favor. Hay que ponerse en el lugar de Arantxa, que es una chavala muy joven que de repente tiene mucha exposición, que yo me lo puedo ver venir que llevo más tiempo, pero que ya me he puesto muchas veces delante de gente y ya sabes lo que te puede tocar.

Yo creo que había tantas ganas de que llegara el formato que había gente que no está encontrado lo que buscaba.

Por eso precisamente no lo entiendo, si tenías tantas ganas, aporta. Yo tengo amigos que son muy fans y hay cosas que no les gustan y me lo dicen, pero me lo dicen de manera tranquila, y me lo argumentan, pero de todo se aprende y todo se puede mejorar. Nadie dice que no opines, jamás diré yo que no opine una persona, que diga lo que le dé la gana y siendo consciente de que no se puede ir a herir y de que hay gente que trabaja. En esto ha habido buena voluntad de hacerlo bien, te puede gustar más o menos, pero el resultado es bueno. Ha habido inversión de dinero, hay voluntad y es necesario empatizar un poco, hemos salido de pandemia, estamos todos un poco tocados...

Y que al final, parte del entretenimiento es comedia, que es para disfrutar.

Claro, para pasarlo bien.

Es que eso es horroroso, a mí siempre que me han venido a hacer piropos de ese estilo les digo: "¿No puedes decirme ese piropo a mí y prescindir de lo otro?". Siempre he dicho que comparar es discriminar, porque cuando comparas te estás perdiendo cosas muy buenas, y creo que es mejor disfrutar las dos cosas. Luego te gustará una más que otra. Como con la Pantoja y la Jurado, ¿tú crees que son comparables esas dos señoras? Te puede gustar más una que otra, pero son dos monstruas. Qué pena que por defender de forma acérrima a una persona quites a la otra, no merece la pena. Yo tengo una edad donde me lo tomo más zen en general, yo siempre he sido muy toleranta pero ahora estoy más todavía.

¿Cómo estás viviendo esta visibilidad que se le ha dado al colectivo y a las drags en concreto?

Bien, pero con prudencia hay que tomarlo. Lo he dicho aquí y lo voy a repetir muchas veces: el espacio no está conquistado, el espacio se acaba de abrir, y el espacio acaba de abrir una ventana y tenemos que darle una patada a esa ventana para que sea una puerta, cruzar esa puerta y mantenernos ahí. El mainstream está muy bien, pero hay que mantenerlo y hay que pelearse por mantenerlo.

No lo sé, porque todo esto es muy reciente. Es verdad que en Atresplayer Premium, como he estado en todas las ruedas de prensa, me he enterado bien de los contenidos y sí que se está apostando por formatos muy, y no es publicidad, locales y de gente diversa que luego sea exportable a fuera y me parece muy interesante. Sobre todo, centrarte en lo que pasa aquí, contar historias que nos identifiquen como puede ser 'Veneno' y luego eso, si está bien hecho, despierta curiosidad y mueve internacionalmente. Creo que es verdad que este camino, en el momento en el que ya son producciones que se hacen con vista a temporadas, ya cierta duración en el tiempo va a tener. 'Drag Race España' no sabemos si va a tener más temporadas, ojalá que sí, hay mucho rumor pero la que está aquí ya te dice que todavía en firme no sabemos nada. Ojalá. Pero son espacios que hay que quedarse. Si van bien, hay buena crítica, da dinero, etc., se quedará. Hay que aprovechar la razón que sea por la que tú llegas y ahí es donde nos tenemos que agarrar y para adelante.

Supremme de Luxe

Lo que has comentado respecto al ámbito internacional me sorprende cuando veo en 'Drag Race' el humor local que hay. Ya no 'Veneno', que al final ya se convirtió en algo internacional, pero sí la prueba de 'Física o química', muchos chistes o las imitaciones de Dakota. Es guay que sea tan nuestro aun sabiendo que es un formato que se va a ver en todo el mundo.

Yo creo que el formato se ha respetado mucho porque es algo que funciona muy bien y cambiarlo sería un suicidio, pero tiene el componente de aquí que lo hace muy distinto. El programa, que es prácticamente igual, pero la lengua, las bromas... nos resulta todo muy familiar. Nos parece mucho más cercano. Este me da mucha más cercanía, lo veo más familiar, no porque la producción sea más pobre, sino que es lo que tú dices: entiendes la broma. Por ejemplo, cuando salió Killer Queen y dijo Javier Ambrossi: "Lleva dos mechonis". Esas estupideces que nos hacen reír. Yo he visto algunas traducciones que estaba meada de la risa. Además, el español es súper rico en doble sentido, en vueltas así.

Sobre todo en los comentarios del jurado.

Y ellas también cuando están espontáneas ahí hablando, es muy de aquí y esa es la gracia que tiene y el que la gente empatice más con el formato.

A mí lo que me llegan de cosas internacionales es que les gusta mucho porque ven que aquí pasan cosas. No sé qué percepción tienen fuera, pero es como que aquí pasa mucha cosa, y dicen que notan que son como muy frescas las concursantes y muy espontáneas. Es una primera edición y eso siempre estamos todas a la novedad. Son muy bonitas las primeras veces y eso también influye en que tengan esa energía.

Ya que has dicho frescas, no iba por ahí, pero me ha venido. Han censurado en otros países ciertas partes.

Pobre Sagittaria, que estuvo pegándose piedras en el coño tanto tiempo y luego le meten ese círculo pixelado, pobre mía. Y a Pupi el otro día el pecho también. A mí siempre me ha sorprendido que se censure un desnudo, ya de por sí. Yo no considero que sea algo censurable el cuerpo humano. Otra cosa es que sea porno, una escena erótica. Pero a un desnudo yo no le veo nada, es algo natural, es nuestro cuerpo y me choca. Y algunos comentarios tampoco, sea por traducción o por censura, pero es verdad que están como suavizados. Cuando hicieron la escena de la depilación infernal Pupi y Hugáceo, yo leía el texto del guion y ponía: "Una mujer va a depilarse el chocho a una clínica" y en la traducción era algo como "una mujer va a hacerse las ingles brasileñas" y era como muy light.

Supremme de Luxe da el pregón del Orgullo LGTBI 2021

Hace unos años, cuando llegó el primer programa de cocina a España, nos sorprendimos y de repente fueron copiando y al final se han convertido en un boom y mucha gente se ha lanzado a la cocina, ¿crees que se puede repetir un poquito esto patrón?

Yo lo veo difícil porque creo que está muy bien pensado 'Drag Race'. O sea, RuPaul ha dado con un formato muy redondo y que funciona muy bien. Yo creo que si haces otra cosa y quitas, añades... Quizás no funciona. En otros países ha habido adaptaciones que no han sido tal y lo que comenta la gente es que... Algunas veces se pretendían más completos pero... No lo sé. Es un formato que está muy bien pensado, tiene muy buen ritmo. Además, son tantas temporadas también que ya ha entrado como la parte de que la gente ya sabe qué pruebas quiere ver, qué estilo, etc. Ojalá surjan otros formatos que sí utilicen drag o que se pierda la figura de la drag como drag y que realmente sea ese personaje que haga ciertas cosas. Creo que eso puede pasar, que de repente haya una colaboradora o una jurado de otro programa distinto. Ojalá pase eso, que de repente trascienda el drag, sino que se asuma. Por ejemplo Deborah Ombres.

¿Crees que puede ayudar a que haya más personas que se animen a hacer drag?

Pues no lo sé, también es verdad que esto es una parte de drag. Esto no tiene nada que ver con el drag del día a día, esto es tele y está muy pensado para tele. Luego es otra cosa ponerte delante de un público, no tiene nada que ver y menos aquí. De hecho, aquí tenemos un drag muy local, muy específico, es muy potente y tiene mucha variedad de propuesta. Cualquiera que haya mariconeado un poco y haya ido a un espectáculo, ve la variedad. A mí me sorprende cuando les llama la atención cuando hay una calva, una con barba. Aquí toda la vida las hemos tenido. Aquí hay mucha variedad de artista y de propuesta. Por eso, quien quiera hacer drag no debe de quedarse solo con lo de la tele y tiene que ver todo lo que hay alrededor, que es lo bueno del arte en general.