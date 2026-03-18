Por Almudena M. Lizana |

No es la primera vez, ni será la última, que ocurre algo así en una conexión en directo. Durante la emisión del 17 de marzo de 2026 en 'Espejo público', el periodista Miguel Ángel Silva se encontraba en Hornachos cubriendo las últimas informaciones relacionadas con el escabroso crimen de Francisca Cadenas.

Tras encontrar el cuerpo sin vida nueve años después de su desaparición, muchos medios de comunicación han acudido a este municipio de Badajoz para intentar captar el testimonio de las personas más allegadas a Francisca, como el de Diego Meneses, viudo de la víctima, o para intentar conocer más de los dos hermanos ahora detenidos.

Rocío Romero y Miguel Ángel Silva hablando con el viudo de Francisca

En una conexión en directo con Diego Meneses, en la que se estaba dando un corrillo conjunto con otros dos magacines, 'El programa de Ana Rosa' y 'Mañaneros 360', los tres periodistas de estos medios intentaban hablar con él, aunque el comportamiento de Rocío Romero, la reportera de Telecinco, ha llamado la atención de muchos.

Y es que la periodista ha pisado en más de una ocasión a sus compañeros. La situación se ha repetido en varias ocasiones y, tras varios minutos de corrillo, el reportero de 'Espejo público' ha decidido dejar de hablar con el viudo de Francisca, indicando que ya había sido lo suficientemente generoso con ellos.

"A la compañera de Telecinco le diría que cuando haga preguntas, está bien escuchar las respuestas, pero... Ha sido muy generoso en atendernos", reaccionaba Susanna Griso, sin poder evitar afear la actitud de Romero frente al resto de compañeros periodistas que también estaban intentando hacer su trabajo, pero sin pisar el de nadie. "Ya nos ha atendido lo suficiente, no hay que seguir molestando", indicaba Silva, ya dejando respirar al viudo de Francisca.

Miguel Ángel Silva, reportero de 'Espejo público'

Falta de compañerismo

"Conmigo hay una particularidad, conozco a esta familia desde el año 2018, y en las últimas horas nos han pedido respeto, después de ir conociendo detalles muy escabrosos. Y hemos querido mantenerlo. Se ha acercado aquí, he querido hacer el trabajo lo más profesionalmente posible, sin intervenir si preguntaba otra compañera. Por mi parte espero que se haya visto así", comentaba el reportero de 'Espejo público'.