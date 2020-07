Suso Álvarez aprueba la selectividad por los pelos e irá a la universidad

Miles de estudiantes españoles se enfrentaron hace semanas a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), entre ellos los televisivos Rafa Mora y Suso Álvarez. El domingo 5 de junio, el colaborador de 'Viva la vida' confirmaba su aprobado en el programa de Emma García, recibiendo la enhorabuena y el cariño de sus compañeros. Y es que Álvarez aprobó, sí, pero con suspense.

Suso Álvarez celebra su aprobado en 'Viva la vida'

El exconcursante de 'GH 16' suspendió en primera instancia, quedándose a cuatro décimas del 5 necesario. Fue entonces cuando pidió la revisión de todos sus exámenes. En uno de ellos se le subió más de un punto y así alcanzó una nota media final de 5,13. "Vaya golazo he metido en la prórroga", afirmaba entre risas.

Ahora que ha pasado el trance, Suso espera obtener un título superior y ha confesado que quiere estudiar Psicología. "Siempre me ha inquietado mucho y creo que me lo voy a pasar muy bien en esa carrera", ha definido tras descartar Periodismo. "No va a ser periodismo, lo tengo clarísimo. Ya llevo años en este medio y estoy tranquilo. Quiero ver otras vías", ha reflexionado el tertuliano de 'Animales nocturnos'.

Inglés, asignatura pendiente

Lengua Castellana ha sido su mejor asignatura, con un 7,5 de nota, mientras que Inglés se le atragantó. "!Qué hostia me pegué en inglés, Emma!", reconocía sin desvelar la calificación. "Pero me voy a apuntar a clases, se lo he dicho a mi madre", apuntó orgulloso de su aprobado, más cuando "sin coger un boli muchos años". Si el aprobado de Suso merece todo el reconocimiento, más aun la nota de Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' también se presentó a la EvAU y sacó un gran 7,28 de nota media.