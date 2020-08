Suso se desnuda completamente frente a Torito y relata su dura infancia: "He llorado mucho, pero solo"

Toritoha tenido el privilegio de pasar 24 horas en la vida de Suso Álvarez y contarlo y enseñarlo para 'Viva la vida'. El colaborador, que se ha ganado su puesto fijo en el programa de los fines de semana de Telecinco, goza de una vida con bastantes lujos, más de lo que hubiera nunca imaginado en su infancia, de la que también ha hablado cómo fue.

En este minidocumental, Torito ha conocido cómo es un día en la vida de su compañero de programa, desde su despertar y su desayuno hasta sus rutinas de ejercicio en la calle y en el gimnasio. Torito, sin ningún reparo, ha abierto sus cajones y sus armarios, descubriendo preservativos caducados desde 2015, calzoncillos de niño y una camiseta con la cara de Maite Galdeano. Lo que igual el colaborador no se esperaba es que acabara en la ducha con él.

Una vez terminada la rutina de ejercicio, Suso se preparaba para darse una ducha, mostrando ningún pudor por desnudarse delante de la cámara y enseñando el culo en varias ocasiones. Hasta se dio la vuelta, consiguiendo tapar sus partes más íntimas con el megáfono que el reportero había traído. Durante esas 24 horas, Torito pudo conocer la vida de lujos del catalán, como su impresionante coche o su casa con piscina en el ático, la cual ha dejado claro que es de alquiler.

Desnudo emocional

Torito no solo ha visto desnudarse a Suso físicamente, sino también de manera emocional. El colaborador ha narrado que no vivió una infancia fácil, pues ya con solo 8 años su padre moría sin haber llegado a cumplir los 40 años: "Se puso malito y poco a poco se fue yendo. Nos dio tiempo a despedirnos, pero fue algo muy trágico". Otro de los episodios más duros del colaborador estuvo relacionado con su hermana Yara: "Parece que nos relajamos un poco en la familia, que todo se estabiliza, y tuvimos el accidente de Yara. Eso fue la hostia más grande de mi vida. Pasarlo mal es que te toquen a uno de los tuyos y que la enfermedad te venga a visitar a tu casa".

Ante estas vivencias, Torito se interesó por cómo había sido la infancia del concursante de 'GH 16'. "Íbamos muy justos", revela. "Yo recuerdo que se me rompían las bambas y me las tenía que pegar con cola". Cuenta que su madre tan solo dormía 3 horas al día, pues trabajaba limpiando por las noches y por el día: "He llorado mucho, pero solo".