Telecinco emitió el 29 de diciembre una nueva entrega de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', en la que las chicas se enfrentaron a una nueva hoguera. En ella, a pesar de que Tania Medina había tenido ocasión de vivir un breve reencuentro con Alejandro Nieto, la canaria volvió a llevarse un batacazo al escuchar de nuevo los comentarios despectivos que el gaditano había lanzado en su contra e incluso confesó sentirse indiferente a pesar de su cierta cercanía con alguna de las solteras.

Alejandro critica a Tania en 'La isla de las tentaciones'

"Me gustaría ver el Alejandro que me respeta, que no dice comentarios inapropiados, pero me da miedo volver a decepcionarme", confesó la canaria, al comienzo de la hoguera. "No entré en 'La isla de las tentaciones' para saber si lo quería o no, eso siempre lo he tenido claro, pero lo que necesito saber es si esa persona que en la primera hoguera no me respetó, es la que va a seguir o no a mi lado", reconoció Medina. El programa le mostró entonces a Nieto hablando de nuevo de ella y manifestando que "ella se ha equivocado totalmente. Si la caga, es gilipollas, pero creo que le gusta el chaval. Tonto no soy". "Se lo dije: 'va a venir uno, te va a comer la oreja, te va a querer follar y se va a quitar del medio porque no quiere nada de ti'", añadía el gaditano, que abordó la queja de su novia de no haber recibido nunca cartas de amor de su parte.

"No le hace falta que le haga muchas cartas, porque yo, follando, se lo digo todo", aseguraba Nieto, sin tapujos. Sus palabras, sin embargo, no sorprendieron del todo a su novia, "porque sé que es así. Lo que me molesta es que se crea que alguien me va a ver cara de tonta y me va a convencer, porque él sabe que tengo una personalidad muy fuerte". "Stiven me gusta, se me nota. Pero yo decido, porque soy una persona leal, respeto a mi pareja y la quiero, estar con ella o no", aseguró Medina. "¿Crees que desconfía más de Stiven que de ti?", preguntó Sandra Barneda. "Por supuesto. Él siempre ataca a los chicos, se piensa que las mujeres no son lo suficientemente inteligentes como para poder decidir si quieren o no irse con un chico. Son ellos los que engatusan a las mujeres y los que te dicen cosas para follarte y está muy equivocado. No todas las mujeres son así y, por supuesto, yo no lo soy", contestó Medina, quien vio cómo Nieto se quejaba de que ella hablase "libremente de sexo".

Tania: "Lo que me molesta es que se crea que alguien me va a convencer" ¿Qué os parecen las palabras de Alejandro?



"Me está desilusionando ver ese Alejandro"

Tania valora las imágenes de Alejandro en 'La isla de las tentaciones'

"Si no hay una explicación para todo, este que está aquí se queda solo", aseguraba el gaditano, antes de criticar de Medina que hubiera estado "tirada en el suelo y el notas comiéndole desde el pie hasta el chocho". "Eres una mujer, cojones, lo va a ver tu gente", soltó el novio de la canaria. "Que yo hable de sexo es algo que él sabía, porque se lo dije. Hablo de sexo con mi familia, con mis amigas, mis amigos y con él. Soy una persona con una mente muy abierta", defendió Medina, a lo que añadió que "ha dicho muchas cosas que me han molestado, pero ahora mismo estoy un poco descolocada". "Puedo entender que le haya molestado, porque es una persona que lo de él, es de él. Lo que le molesta es que el hombre pueda quedar por encima de él, no el hecho de que yo juegue", apostó la canaria.

Medina vio entonces a su pareja bailando con Jennifer, dejando que ella le lamiera el pecho, ante lo que manifestó que "sinceramente, me ha pasado algo que me está sorprendiendo porque para mí era impensable: me he dado cuenta de que no me molesta". "No me está gustando nada el Alejandro que estoy viendo y, ahora mismo, no estoy sintiendo nada", reconoció la novia de Nieto, emocionada. La canaria también dejó claro que "si le sale hablar así, si me ve de esa manera, no puedo hacer que cambie su imagen hacia mí" y confesó que "me cabrea. No voy a dejar que él intente dejarme mal". "Necesito respeto. Necesito que mi pareja hable bien de mí. Siento que algo en mí está muriendo, que me está desilusionando ver ese Alejandro y me está doliendo muchísimo", insistió Medina.