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AMOR Y ODIO

Tania Llasera comparte por qué Paolo Vasile la fichó en Mediaset: "Me dijo que caía muy bien a las mujeres"

La presentadora reveló esta anécdota al hablar del odio y de la pasión que despierta en la gente.

Tania Llasera comparte por qué Paolo Vasile la fichó en Mediaset: "Me dijo que caía muy bien a las mujeres"
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 29 Marzo 2026 17:06 (hace 5 horas)

Hace unos días, Tania Llasera compartía un vídeo en el que hablaba del odio que provoca en redes sociales por su peso. Sin embargo, la presentadora quiso dar el contrapunto y publicó otro en el que comentaba que también "despierta pasiones": "Soy muy consciente de que tengo mucha suerte", expresaba en TikTok, donde afirmaba que hay mujeres y hombres que se le acercan en la calle para darle mensajes de cariño.

A raíz de esto, Llasera rememoraba las palabras que Paolo Vasile le dijo allá por 2010 cuando fue a contratarla para formatos como 'Resistiré, ¿vale?' o 'Fama a bailar'. "Recuerdo que cuando empecé a trabajar en Telecinco, Mediaset, Paolo Vasile me dijo: '¿sabes por qué te doy trabajo?'. La presentadora respondió que esperaba que fuera por su buen hacer, pero la indicación del que fuera consejero delegado la sorprendió: "Me dijo: 'pero no solo eso, sino que tienes algo muy raro en una presentadora: que caes muy bien a las mujeres'".

Tania Llasera en la alfombra naranja del FesTVal 2023
Tania Llasera en la alfombra naranja del FesTVal 2023
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Tania Llasera coincidía con Vasile en que es algo extraño, dado que "las mujeres normalmente despiertan muchas envidias y críticas". "'Tú tienes la enorme habilidad, porque te sale natural, de caer bien a las mujeres y eso es tan raro que por eso te doy trabajo'", repetía las palabras del italiano, lo que para ella supuso un gran cumplido. No obstante, también recordaba que él quiso que se dejara el pelo más largo, entre otras cuestiones, donde la bilbaína plantó sus líneas rojas.

La otra cara de la moneda

Como decíamos, del mismo modo que Tania Llasera ha hablado del lado positivo de su fama, también había explicado el odio que recibe en redes. "Debería tener prohibido (hablar de kilos) porque me entra una cantidad de 'hate'", comentaba. La presentadora explicaba que había relatado el comentario de una doctora, que decía que su cuerpo estaba "en supervivencia" porque en su veintena y treintena había alimentado de forma "deplorable" al sobrevivir de "pitillos y café".

Tania Llasera en una imagen promocional de &#39;¡Fama, a bailar!&#39;
Tania Llasera en una imagen promocional de 'Fama, ¡a bailar!'

Su cuerpo lo que haría sería guardar depósitos de grasa por si volviera a producirse una situación de comer poco y mal. "No voy a adelgazar porque yo ahora como mucho mejor de lo que comía cuando estaba delgada", aseguraba. "He abogado muchos años no solo por el 'body positive', sino por la neutralidad corporal, el cuerpo no es bueno ni malo". Llasera alucinaba con el odio que le habían transmitido en los comentarios de su relato: "La cantidad de energía que mayoritariamente mujeres, pero también hombres, escupen en forma de veneno y ponzoña a través de los comentarios en cualquier vídeo que suba sobre el peso".

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