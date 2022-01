Tanxugueiras, sobre los abucheos al jurado: "Sobre todo, respeto. Cada uno tiene su gusto"

Tras una noche llena de emociones, los cuatro finalistas de la primera semifinal del Benidorm Fest han sido los protagonistas de la rueda de prensa moderada por María Eizaguirre. En ella, Tanxugueiras, Chanel Terrero, Blanca Paloma y Varry Brava han abordado todas las cuestiones planteadas por los periodistas y también han hablado sobre sus propias valoraciones y el "eurodrama" al saber que el jurado nacional e internacional no habían puesto al trío gallego entre sus cuatro apuestas favoritas.

Chanel y María Eizaguirre en la rueda de prensa del Benidorm Fest

"Estamos con ganas de cantar y bailar todavía. El Benidorm Fest ha sido trending topic mundial y hemos tenido varias entradas a nivel nacional", explicaba la directora de comunicación de RTVE, dando paso a los primeros cuatro finalistas. "Ha sido una experiencia muy chula. Nuestro pelo era un homenaje a ti, María Eizaguirre", decían los de Varry Brava, bromeando con el color de pelo de Eizaguirre y arrancando carcajadas a la prensa.

"La cola mide 14 metros. Estreno puesta en escena y es la primera vez para mí. Mi hermana Sara Ramos me ha acompañado. Esto es un sueño, una gran oportunidad", manifestaba también Blanca Paloma, muy emocionada. "Estamos superemocionadas, esto es un paso enorme. España está preparada para mandar un proyecto diferente y diverso con las lenguas cooficiales. No hay fronteras. Una parte de 'Terra' es para todos vosotros los que estáis aquí", añadían Tanxugueiras.

Abucheos al jurado

"He estado preparándome desde que me enteré de que mi candidatura estaba dentro del Benidorm Fest. Mi equipo ha sido muy importante para mí, sin ellos no estaría aquí", agradecía Chanel Terrero. Una vez escuchadas las primeras reacciones de los cuatro finalistas, los periodistas han querido abordar el tema de los abucheos en el Palau d'Esports y Tanxugueiras han sido muy claras. "Sobre todo, respeto. Cada uno tiene su gusto", decían en un principio.

Más tarde, la pregunta volvía a salir a la palestra y Sabela Maneiro ha vuelto a tratar el tema. "No creo que sea algo influyente lo del gallego. Creo, y quiero pensar, que eso no influye. Creemos que el jurado no está acostumbrado a escuchar ese tipo de música, entonces descodificarlo para ellos es un poco difícil", sentenciaba la gallega.