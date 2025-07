Por Alejandro Rodera |

Telecinco empezará a reestructurar su prime time veraniego con la llegada del mes de agosto. Pese a la renovación de las parrillas acometida a comienzos de la época estival, que, el grupo de comunicación de Fuencarral ha rellenado el hueco que dejará una de esas producciones, ' La noche del gran show ', quecon la visita de Josie y Andy y Lucas.

El contenido elegido para cubrir la noche del martes ha sido 'Asesina a sueldo', la ficción británica que se ha estado promocionando durante las últimas semanas en el dial azul de Mediaset. Así pues, el lanzamiento de la serie, que en otros territorios se podrá disfrutar a través de Prime Video, tendrá lugar el martes 5 de agosto a las 23:00 tras la emisión correspondiente de 'First Dates', que se ha consolidado en el access de Telecinco tras su salto veraniego desde Cuatro.

Freddie Highmore y Keeley Hawes son los protagonistas de 'Asesina a sueldo'

El principal reclamo de 'Asesina a sueldo' será uno de sus protagonistas, Freddie Highmore, que ya ha cruzado su camino con el de Mediaset anteriormente. En 2021, ambas partes unieron fuerzas en 'Way Down', una ambiciosa película de acción española que aspiraba a tener repercusión internacional, aunque aquel esfuerzo fue realmente el fruto de un fenómeno mayor: 'The Good Doctor'.

El drama médico de ABC arrancó su emisión en Telecinco en 2018 y llegó a rondar los 3 millones de espectadores de media con los episodios de su primera temporada. Sin embargo, tras la larga espera que se impuso hasta el lanzamiento de la segunda entrega, su impacto se diluyó y fue relegada a Cuatro, aunque la tercera tanda culminó en Telecinco. Varios años después, Highmore está de vuelta, aunque en esta ocasión con una serie que poco o nada tiene que ver con 'The Good Doctor'.

Keeley Hawes y Freddie Highmore en una de las escenas de acción de 'Asesina a sueldo'

Así es 'Asesina a sueldo'

Creada por Harry y Jack Williams, responsables de la 'Ángela' original, 'Asesina a sueldo' sigue los pasos de una asesina retirada cuya tranquila vida en una isla griega se ve truncada repentinamente. En medio de ese caos, también tendrá que lidiar con el reencuentro con su hijo, que tendrá que ayudar a sobrevivir a su madre mientras trata de encontrar respuestas a los misterios de su pasado. El dúo principal está completado por Keeley Hawes, que también ha participado en proyectos tan conocidos como 'Bodyguard' o 'Line of Duty'.