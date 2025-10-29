Telecinco reestructura sus tardes con la llegada de 'GH. La vida en directo' con Jorge Javier Vázquez

Por Sergio Navarro | |

Mediaset está a punto de estrenar la 20ª edición de 'Gran Hermano' y mientras calienta motores acaba de anunciar un nuevo formato para las tardes. Se trata de 'GH. La vida en directo', que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15h, con una duración de 45 minutos hasta que dé comienzo en 'Informativos Telecinco 21:00'.

Jorge Javier Vázquez será el encargado de presentar esta cobertura siendo también el maestro de ceremonias de las galas de 'Gran Hermano'. Esto lo convierte en el conductor idóneo al conocer a la perfección el transcurso del reality. Además también hará doblete por las tardes, pues seguirá al frente de 'El diario de Jorge'. Por su parte, los viernes tomará el relevo Nagore Robles para presentar 'GH. La vida en directo'.

Jorge Javier Vázquez suma un formato más en Mediaset España

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), este nuevo programa, que se llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de 'GH', conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Nagore Robles presentará 'GH. La vida en directo' los viernes

Así quedan las tardes de Telecinco

15:45h - 'El tiempo justo'

17:45h - 'El diario de Jorge'

19:15h - 'Agárrate al sillón'

20:15h - 'GH. La vida en directo'

Para hacer hueco al nuevo formato, las tardes de Telecinco se han tenido que reestructurar quitando bastante duración a 'El tiempo justo' y adelantando 45 minutos tanto 'El diario de Jorge', que hasta ahora empezaba a las 18:30h, como a 'Agárrate al sillón', que solía empezar a las 20h.