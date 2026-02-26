Telecinco renueva 'El precio justo' y mantiene su apuesta en la sobremesa y fines de semana

Por Redacción |

Mediaset España ha optado por prolongar la nueva etapa de 'El precio justo' apenas cinco semanas después de su vuelta a la televisión. El concurso, presentado por Carlos Sobera, continuará en la programación de Telecinco al menos hasta el cierre de la temporada actual, tal y como ha avanzado El Confi TV y ha podido confirmar FormulaTV.

Esto demuestra la confianza del grupo audiovisual en el formato del mediodía, que cuenta en esta nueva etapa con la modelo e influencer Tania Medina, joven que conoce bien otros formatos de la cadena como 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2022', donde pudimos conocerla algo más.

'El precio justo', renovado en Telecinco

Un movimiento que se podía esperar, ya que no es el primer espaldarazo de Telecinco al concurso producido por Fremantle. Con, primero, el recorte de '¡Vaya fama!' y posteriormente su cancelación, la cadena principal de Mediaset España apostó por el mítico concurso con Sobera y Medina.

Tania Medina y Carlos Sobera, en 'El precio justo'

¿Y en fin de semana?

Además, su tendencia en los datos de audiencias es positiva. La primera semana de su estreno,. En la sexta semana, el lunes 23 de febrero alcanzó un 9,5% con 671.000 espectadores.

Respecto a sus datos en fin de semana, el concurso promedió un 9,1% en el fin de semana de San Valentín, cuando todavía era la antesala de un 'Vaya fama' más corto. Mientras que en el siguiente fin de semana, el del 21 y 22 de febrero, 'El precio justo' promediaba un 7,3% en sus dos emisiones.