Telemadrid despide al realizador del 'Debate Electoral 4-N' por trabajar en la cita mientras estaba de baja

Telemadrid ha decidido despedir a Tacho de la Calle, el realizador del 'Debate electoral 4-N' orquestado por la Academia de Televisión. Según la cadena autonómica, el empleado llevaba un año sin trabajar con ellos por una baja por depresión. Habiendo aceptado el encargo de la pública, consideran que es "un fraude a la Seguridad Social".

Imagen del 'Debate electoral 4-N'

El diario ABC ha podido saber que Telemadrid envió un burofax a De la Calle para informarle de su despido. En él argumentaban su decisión en que, durante la cita electoral, asumió "las mismas funciones que, como jefe del Área de Realización, le corresponden en Radio Televisión Madrid", cadena en la que lleva trabajando desde 2004.

El propio trabajador ha querido aclarar en el mismo medio que aceptó el trabajo con el visto bueno de los médicos. Además, dilucida que él, previamente, había consultado la decisión con Telemadrid, al igual que ha hecho siempre en el resto de debates. "Siempre y cuando usted no cobre, adelante, me respondieron", explica, aclarando además que no recibió ninguna retribución por trabajar para la ATV.

Sorprendido por el burofax

"Mi sorpresa es encontrarme el viernes con que estoy despedido y que vaya a por el finiquito", prosigue De la Calle que muestra especialmente su enfado con la parte en la que le acusan de estar defraudando a la SS. Además, detalla que él cogió la baja en la madrileña después del episodio de bullying que sufrió en ella. "Tenía a mi pareja muy grave y pedí en Telemadrid un mes para atenderla, pero me lo negaron porque dijeron que no era su política. Me han tenido en un rincón sin hacer nada. El encargo más importante que me hicieron fue grabar con un cámara imágenes para archivo y documentación", sentencia.