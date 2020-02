El tenso cara a cara de Álex y Joy en 'Mujeres y hombres y viceversa': "¿Tu novia sabe que te lias con Fiama?"

La tarde del martes 18 de febrero, 'Mujeres y hombres y viceversa' celebró su especial 'Las tentaciones de mujeres y hombres y viceversa', en el que Nagore Robles recibió a Álex Bueno. El exnovio de Fiama Rodríguez tuvo ocasión de reencontrarse en plató no solo con Gonzalo Montoya, sino que también pudo hablar con Joy, en una tensa conversación en la que ambos intercambiaron algunas pullas.

Álex y Joy durante su tenso reencuentro en el especial de 'Mujeres y hombres y viceversa'

"Realmente con Joy no tengo ningún problema. A nadie le gusta que, cuando tiene pareja, le tiren la caña sabiendo que tiene pareja", señaló Álex, al principio del reencuentro, antes de lanzar una primera pulla ala tentación de su expareja. "Quería preguntarte: ¿tu novia sabe que ahora mismo te estás liando con Fiama?", cuestionó el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', quien añadió que la novia de Joy "se pone en contacto conmigo al acabar el reality". "Fuiste a verla, dormiste con ella y mientras estabas hablando con Fiama", prosiguió Álex, quien insistió a Joy en que le respondiera a su pregunta y así informar a la novia de este, "a ver si es polígama y aprueba todo esto".

"¿Cuando dices que te has sentido manipulado por Fiama, también fue así cuando estuviste en el trono?", quiso saber Nagore, antes de recordar que Álex decidió "no hacer una final" cuando estuvo en el trono del programa, "no sé si porque Fiama te apretaba o fue algo tuyo". "Te voy a ser sincero y no voy a echar caca a la gente cuando no tengo que hacerlo. Yo soy mayorcito, yo decido en ese momento levantarme o irme", declaró Álex, quien alegó que Fiama "me puede apretar más o menos desde su postura de pretendienta. "Joy apretó en su postura de tentador", señaló entonces la presentadora. "Mira que apreté, pero si yo decido apretar bien, este se iba solo el último día", replicó Joy, ante lo que Álex respondió que "ojalá lo hubieras hecho y me habrías ahorrado mucho drama".

"He visto una Fiama hablando de mí con odio"

Tras el primer encontronazo, Álex recordó su ruptura con Fiama antes de 'La isla de las tentaciones'. "Cuando Fiama y yo lo dejamos, yo quería volver con ella, pero ella no quiso volver conmigo hasta que, repentinamente, nos llamaron para ofrecernos ir a 'La isla de las tentaciones' y ahí sí quiso volver", desveló el exparticipante, tras lo cual planteó la cuestión de "¿soy yo el que quiere televisión?". "A mí Fiama me dijo todo lo contrario", defendió Joy, tras lo cual Álex declaró que ella "puede decir lo que quiera, pero yo tengo aquí audios, mensajes y todo para quitarle la máscara". Bueno explicó incluso que, antes del reality, Fiama le aseguró que "te voy a demostrar y vas a estar orgulloso de cómo me comporto", algo que no había sucedido desde su punto de vista. "He visto una Fiama hablando de mí con odio, con asco, intentando dejarme a la altura del betún, tonteando, vendiéndome la moto y riéndose en mi cara. Y durmiendo con otro caballero", reprochó Álex.