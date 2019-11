Tenso momento entre Manolo Lama y Juanma Castaño: "Te sentaste en mi silla al día siguiente de irme de Cuatro"

"El Partidazo" daba comienzo este lunes con la noticia de la salida de Robert Moreno de la Selección Española y la vuelta de Luis Enrique a la misma. Dado el gran interés del hecho, el programa de Cope se encontraba debatiendo sobre ello, algo que para su conductor, Juanma Castaño, era una gran noticia. Sin embargo, parece que a Manolo Lama no le parece tan bien, por lo que entró en directo para recriminar a su compañero.

Manolo Lama y Juanma Castaño

El periodista no entendía como podían estar defendiendo la gestión de Rubiales, mientras que Castaño creía que para Luis Enrique sería un gran aliciente después de la desgracia familiar que ha tenido que vivir. Este alegato pareció molestar más a Lama, que tiró una pulla al aire, insinuando que era un mero altavoz de la Federación: "Has pontificado y nos has dejado de tarados a los que no pensábamos como tú", afirmaba con contundencia.

Castaño no entendía por qué la dureza de su compañero. "Manolo, ¿qué te pasa?", preguntaba, a lo que el madrileño solo se limitó a decir que lo que decía Castaño parecía ser "palabra de Dios". Esto dio lugar a que el presentador intentara hacerle comprender con un ejemplo. "Manolo, imagínate que por lo que sea tienes que faltar un día a tu trabajo", comenzó, aunque Lama no le dejó continuar: "Ya falté y te sentaste en mi silla al día siguiente", un gran reproche que soltó con dolor.

Juanma Castaño se defiende

El presentador asturiano no se esperaba que Lama le fuera a contestar con tal ataque, pero quiso poner paz y aclarar que no fue así: "Estás equivocado. Fue al año siguiente. Al día siguiente se sentó Nico Abad. Tienes mala memoria, te estás haciendo muy mayor", respondía, dejando ver un tono de enfado. "A mí no me vas a contar milongas", sentenció Lamas, que parece tener todavía guardado en sus adentros su polémico despido de Mediaset cuando presentaba 'Deportes Cuatro'.