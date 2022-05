Durante la mañana del 2 de mayo de 2022, Marta Riesco se encontraba en la Feria de Sevilla para informar a 'El programa de Ana Rosa' y a 'Ya es mediodía' sobre los famosos que han acudido a las famosas casetas. No obstante, en el programa presentado por Patricia Pardo, Riesco ha abordado un asunto propio en lugar de la actualidad que estaba cubriendo en Sevilla: La llamada que recibió de Luis Pliego, director de Lecturas, y de Rocío Carrasco.

Marta Riesco y Rocío Carrasco

"La cita es proponerme cantar "No tengas miedo" en un concierto de Rocío Jurado", explicaba Marta Riesco en su conexión, indicando que el motivo de la llamada de Pliego era ofrecerle ese "proyecto". "¿Por qué Rocío Carrasco quiere conocerme cuando estoy enfadada con Antonio David Flores?", cuestionaba ella, lanzando la pregunta al aire.

"Voy a esperar y voy a escuchar todas las partes antes de mostrar las pruebas que tengo debajo de la manga", indicaba también Riesco, explicando que prefiere optar a escuchar la versión de Rocío Carrasco. "Siento si te has sentido incómoda", se puede leer en los mensajes que ha proporcionado la reportera, siendo una de las indicaciones que probarían que sí habló con Carrasco en dicha llamada.

Su teoría

Algo en lo que Riesco ha hecho hincapié ha sido en la intención de la llamada. "Aprovechaban un mal momento que tenía con Antonio David Flores para que yo me fuese con Rocío Carrasco a tomar algo y me hiciesen una foto para la revista Lecturas un paparazzi y que esa foto diese a entender que Rocío Carrasco me apoya y yo apoyo a Rocío Carrasco y apoyo su testimonio de violencia de género. Estaban buscando esa fotografía", comentaba la periodista.