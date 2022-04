El miércoles 27 de abril, salió a la luz una entrevista en la que Olga Moreno se pronunciaba públicamente por primera vez tras darse a conocer su ruptura con Antonio David Flores y la relación del malagueño con Marta Riesco. A raíz de sus declaraciones, 'Ya son las ocho' contó ese mismo día en plató con la presencia de Riesco y de Rocío Flores, quienes aclararon ante la audiencia en qué punto se encontraba su relación tras todo lo sucedido.

Marta Riesco y Rocío Flores, cara a cara en 'Ya son las ocho'

Ambas reconocieron en el programa que Flores ya estaba al tanto de la atracción que Riesco sentía hacia su padre desde hacía tiempo, puesto que ella misma se lo había confesado durante una cena. Por esa razón, Flores le habría instado a que no se acercase al malagueño, puesto que estaba casado con Moreno, a quien, de hecho, informó la propia hija de Antonio David sobre la confesión de la reportera. "Aprovechando el tema de Marta, me gustaría aclarar que yo, con la pareja de mi padre, a día de hoy tengo una relación cordial, que ya he explicado por activa y por pasiva que la relación de amistad que yo tenía con ella va a tener una evolución muchísimo más lenta, porque yo he necesitado también mi tiempo", declaraba Flores.

La colaboradora, además, quiso "aclarar que, cuando yo he tenido que hablar con Marta de manera seria, lo he hecho. Yo no estoy trabajando en un plató de televisión de amiguísima de la pareja de mi padre criticando a su expareja, porque no es así". "Marta sabe desde el minuto cero mi opinión negativa y positiva hacia ella, y Olga sabe mi opinión negativa y positiva hacia ella", remataba la madrileña, tajante. Tras asegurar que "intento mantener cordialidad y respeto hacia todas las partes. Si me quieren respetar a mí, perfecto, y si no, lo siento", Flores se enfrentó a una cuestión muy directa lanzada por Sonsoles Ónega: "¿Marta tiene la culpa de la separación de Olga y tu padre?". "No", respondía la aludida, tajante tras un par de segundos en silencio.

"Me ha dicho verdades como puñales"

Ante las palabras de Flores, la presentadora de 'Ya son las ocho' celebró "que las cosas entre vosotras estén bien", momento en el que Riesco matizó que "bueno, estamos poco a poco". "Está bien que tú lo digas, que seas honesta y digas la verdad y que las cosas van poco a poco porque parece que voy yo soy superamiga", intervino entonces la hija de Antonio David, ante lo que la reportera reconoció que "por supuesto que no, las cosas van poquísimo a poquísimo". "Ella me ha dicho unas verdades como puñales, yo he aguantado el tirón día tras día y he estado aquí currándome mi perdón con ella", aseguró Riesco.