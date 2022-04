Marta Riesco afirma que Rocío Carrasco la llamó para ofrecerle trabajo

La escaleta de 'Ya son las ocho' ha vuelto a saltar por los aires nada más empezar después de que Marta Riesco soltase una noticia bomba que nadie se habría imaginado y que dejó estupefactos al resto de colaboradores presentes. La periodista aseguró que hace unos días había recibido una sorprendente oferta profesional por parte nada menos que de Rocío Carrasco.

Marta Riesco en 'Ya son las ocho'

"Cuando yo estaba con Antonio David enfadada, que sabéis que salí llorando, porque no me llamaba y me había bloqueado, estaba en el trabajo y recibí una llamada del director de una revista muy conocida. Y cuando me llama me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo y la persona con la que está es Rocío Carrasco", desvela la reportera. "Me dice que quiere conocerme, que es un proyecto laboral y que le gustaría quedar conmigo".

"En ese momento, que estoy enfadada con Antonio David, me doy cuenta de que cualquier decisión que tome le va a perjudicar porque si quedo con ella, y hay unas fotos, se puede malinterpretar. Consciente de que incluso me pueden grabar y puede ser utilizado en su contra, les digo que gracias pero que no estoy interesada en ningún proyecto laboral", continúa Riesco.

Ante estas afirmaciones, los allí presentes, entre ellos Antonio Rossi o la propia conductora del espacio, Sonsoles Ónega, intentaron que la pareja de Antonio David Flores les diese alguna clave que explicase la llamativa interlocución, pero no fue fácil. "Me dice básicamente que quería que nos conociésemos. Me dice que es un proyecto profesional que me va a interesar. Yo puedo pensar que a lo mejor esa llamada puede perjudicar a Antonio David y que podría ser una trampa."

"Les doy las gracias, y educadamente les digo que no quiero quedar y las razones son evidentes. Porque por mucho que esté enfadada con una persona, yo no me considero una persona desleal. Cuelgo el teléfono y acto seguido el director de esta revista me pide disculpas por si me he sentido incómoda y me manda un cartel del concierto en homenaje a Rocío de Sevilla", concluye.

Lecturas desmiente la noticia

Pocos minutos después, la revista Lecturas dio su versión sobre la supuesta llamada realizada por Luis Pliego, director del medio. "Marta Riesco sí recibió una llamada de telefóno pero en ningún momento fue de Rocío Carrasco ni esta estuvo presente mientras se realizaba. La hija de Rocío Jurado nunca ha mantenido conversación alguna con la actual pareja de Antonio David y mucho menos le ha ofrecido participar en proyecto laboral alguno", aclara la publicación.