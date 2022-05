Rocío Carrasco se ríe de su supuesta llamada a Marta Riesco y ella contraataca

El pasado 29 de abril, Marta Riesco afirmó en 'Ya son las ocho' que había recibido una propuesta de trabajo por parte de Rocío Carrasco . No obstante, esa declaración fue rápidamente desmentida por el director de Lecturas, Luis Pliego. Más adelante, 'Viva la vida' se ha sumado a la polémica para exponer cuál habría sido la reacción de la propia Carrasco a este asunto.

Marta Riesco y Rocío Carrasco

Después de soltar el bombazo en el programa de Sonsoles Ónega, un reportero de 'Viva la vida' consiguió hablar con Antonio David Flores y la periodista, y esta misma confirmó que tenía pruebas de sus palabras que respalda su versión de principio a fin.

La firme postura de Riesco tenía mucho que ver con la reacción que Carrasco y Fidel Albiac habrían tenido acerca de esa llamada. Según el programa de Telecinco, ambos se habrían "reído" de esa información, algo que no hizo mucha gracia a Riesco: "Lo vamos a ver el lunes", contestaba la reportera de 'El programa de Ana Rosa', poniendo fecha a su actualización de los hechos.

La reacción de Terelu Campos

Entre los tertulianos presentes en el plató de 'Viva la vida' se encontraba Terelu Campos, amiga cercana de Carrasco, que no dudó a la hora de posicionarse en contra de Riesco. "Conozco a Rocío Carrasco y sé que eso no se ha producido así", alegaba la colaboradora, negando tajantemente que se haya producido contacto entre ambas, aunque más adelante aseguraba que si Riesco aportaba pruebas no le quedaría otra que comerse sus palabras.