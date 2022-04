La vida de Marta Riesco volvió a ser el plato fuerte de 'Ya son las ocho' el viernes 29 de abril. Cuando la reportera afirmó que había recibido una oferta de trabajo por parte de Rocío Carrasco, todos sus compañeros de mesa quedaron perplejos. Sin embargo, su compañero Antonio Rossi sacó a relucir el testimonio de Luis Pliego, director de Lecturas, que estuvo implicado en la llamada en la que se habría producido ese ofrecimiento y que no dudó a la hora de negar la presentación de los hechos expuesta por Riesco.

El equipo de 'Viernes deluxe' reacciona a las palabras de Riesco

Evidentemente, un asunto tan jugoso no se iba a pasar inadvertido unas pocas horas después cuando, en pleno directo de 'Viernes deluxe', Jorge Javier Vázquez sacó a relucir el tema para ponerlo en manos de sus colaboradores. La primera en reaccionar fue Carmen Borrego, amiga de Carrasco, que se alineaba con Rossi y Pliego: "Tengo la misma información".

Rafa Mora tachaba la situación de "surrealista" y María Patiño no se andaba con miramientos: "Este tipo de mentiras me dan mucho miedo". Por último, Vázquez, que recientemente había descrito a la pareja de Antonio David Flores como "una absurda alma en pena que se pasea de plató en plató", ofrecía su juicio de valor lanzando un cebo que tardará un par de días en resolver: "Mi experiencia con Marta Riesco... La voy a contar el lunes".

¿Qué dijo Marta Riesco?

"Cuando yo estaba enfadada con Antonio David, que sabéis que salí llorando, porque no me llamaba y me había bloqueado, estaba en el trabajo y recibí una llamada del director de una revista muy conocida. Y cuando me llama me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo y la persona con la que está es Rocío Carrasco. Me dice que quiere conocerme, que es un proyecto laboral y que le gustaría quedar conmigo", explicaba Riesco en 'Ya son las ocho', añadiendo cuál fue su respuesta: "Consciente de que incluso me pueden grabar y puede ser utilizado en su contra, les digo que gracias pero que no estoy interesada en ningún proyecto laboral".