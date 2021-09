El vacío dejado por 'Juego de Tronos' sigue estando patente en HBO, que el año que viene tratará de cubrir esa inmensa baja con 'La casa del dragón', la precuela centrada en los Targaryen, y 'The Last of Us', una producción que escatimará en gastos. Mientras tanto, la cadena de pago no ha estado huérfana de grandes series que, sin alcanzar el impacto de los dragones, han conseguido hacerse hueco y labrar su propia leyenda. De todas ellas, quizá la más notoria es 'Succession', que finalmente ha anunciado su fecha de regreso.

Jeremy Strong en la tercera temporada de 'Succession'

Cumpliendo con lo prometido, la tercera temporada de 'Succession' llegará el próximo mes. En concreto, los nuevos episodios verán la luz a partir del 18 de octubre en HBO España, tan solo un día después de su lanzamiento original en HBO en Estados Unidos. Por lo tanto, la tercera temporada de la serie creada por Jesse Armstrong estará a caballo entre dos plataformas, ya que su arranque se verá en HBO España y, solo una semana después, pasará a estar integrada en HBO Max, que se lanza en nuestro país el 26 de octubre.

El reparto de la ficción ganadora de múltiples Emmys volverá a estar encabezado por Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun y Brian Cox, que encarna una vez más al patriarca Logan Roy. En esta ocasión, el líder de la compañía estará más amenazado que nunca, ya que Kendall, tras el letargo de la segunda temporada, dio un golpe sobre la mesa que cambiará la realidad de la familia para siempre.

Enfrentados

El duelo entre Logan y Kendall será el hilo conductor de la nueva entrega, pero no será el único conflicto que alimente a los episodios venideros. El resto de los integrantes de la familia tendrán que decidir cómo se posicionan en esta guerra civil, mientras que los aliados y enemigos externos también deben valorar cómo aprovechan esta situación. En plena batalla, se producirá el debut de varios intérpretes, como será el caso de Alexander Skarsgard, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody y Hope Davis.