La tercera temporada de 'The Young Pope' sería una precuela alejada del Vaticano

La maquinaria creativa contenida en el cerebro de Paolo Sorrentino nunca se detiene. Tras dar forma a su primera serie con 'The Young Pope' en 2017, tres años después hemos vivido la continuación del relato de Lenny Belardo con 'The New Pope', que ya ha finalizado su emisión a través de HBO España. Y a pesar de haber sorprendido con esa secuela, parece que el cineasta italiano todavía tiene ideas para el futuro de esta franquicia vaticana.

Jude Law y John Malkovich en una imagen promocional de 'The New Pope'

Durante una entrevista concedida a IndieWire, el director de "La gran belleza" ha anticipado cómo sería esa tercera entrega: "Tengo otra temporada en mente. No sé si la llegaré a hacer. Tendría que encontrar tiempo y convencer a HBO. Tengo una nueva idea para la tercera temporada, pero es muy, muy loca, así que no sé si será fácil llevarla a cabo. Es una idea totalmente alejada del Vaticano, es muy diferente."

Además, ha confirmado que, de salir adelante, los protagonistas de 'The Young Pope' y 'The New Pope' estarían implicados en esta "especie de precuela". Por lo tanto, Sorrentino encontraría la forma de hacer convivir de nuevo a Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Javier Cámara y Cécile de France una vez más, aunque habrá que esperar para comprobar si ese desbocado concepto llega a materializarse.

Dos caras de la misma religión

Antes de emprender esa excursión ajena al Vaticano, Sorrentino también ha trazado una comparativa entre los dos papas que han pasado por su serie, Pío XIII (Law) y Juan Pablo III (Malkovich), que comparten "una relación con el amor como abstracción". Además, ha analizado la situación jerárquica de la Iglesia católica y su proceso de elección de líderes: "En este momento de la iglesia no se permite que haya un papa liberal. No ha llegado el momento en el que un papa liberal [lidere]. El papa Francisco lo está intentando, y topándose con una gran resistencia. Hay mucha gente en su contra. Así que no es realista contar con un papa liberal. A mi modo de ver, no duraría mucho."