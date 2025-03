Por Pablo Fernández Pérez | |

Ha saltado la bomba: Terelu Campos participará en 'Supervivientes 2025'. La noticia del fichaje de la presentadora ha sido anunciada el pasado 28 de febrero en '¡De viernes!', formato donde es colaboradora. "Aunque nadie se lo espera, participo en 'Supervivientes'", decía Campos en el vídeo de presentación mostrado en el programa de Telecinco. Sin embargo, es curioso como todos los medios han hecho eco de esto pero en ninguno usan la palabra "concursante", ni siquiera en las redes de Mediaset España.

Carmen Borrego con Terelu Campos en '¡De viernes!'

"No es una cuestión de valentía,(...) He empezado el año 2025 con algo que me ha debido ocurrir en el cerebro porque, claro,", pronunciaba Campos al sentarse en el sofá de '¡De viernes!' nada más anunciarse la noticia. A continuación, le preguntaban sobre si, a lo mejor,, a lo que ella respondía: ", te lo digo de verdad (...) Tengo pena de que el lunes fui a verlo y se acababa de quedar dormido y."

Llegado un momento, ocurría algo un tanto misterioso cuando le preguntaban si iba a ganar el concurso y ella contestaba: "Yo por supuesto. Bueno, es que tendréis que saber muchas cosas". Después, Carmen Borrego se conectaba al programa por videollamada para hablar con su hermana: "De momento no lo he asimilado, no me lo esperaba. Que vayan fumigando a la playa que llega Terelu, porque ve un bicho y sale corriendo". También, Borrego decía que, si su hermana se lo propone, "puede sorprender" e incluso hablaron el momento en el que la primogénita de María Teresa Campos se tenga que lanzar del helicóptero.

Este año veremos a Terelu en Honduras ???? ¡El secreto mejor guardado! ????



El jueves 6 de marzo GRAN ESTRENO de #Supervivientes2025 ???????? https://t.co/k9DZ25hgdl pic.twitter.com/5up24MobfP — Supervivientes (@Supervivientes) February 28, 2025

La especulación con Terelu

A pesar de todo este revuelo, en redes no se han acabado de creer la participación de Terelu Campos como concursante. No deja de ser llamativo que en ningún sitio se lea que "concursa", sino que "participa". Además, las contestaciones misteriosas de la colaboradora no ayudan, por no hablar de que la colaboradora tiene pendiente su debut al frente de la obra teatral "Santa Lola" el próximo 26 de abril. Una situación que se resolvería tras el estreno del reality, cuando previsiblemente se explique por fin qué papel ejercerá concretamente la malagueña en el reality.