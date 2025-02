Por Pablo Fernández Pérez | |

Terelu Campos es uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo en este país desde sus primeras apariciones a finales de los años 80. Con su inicio en los programas de su madre, Campos se ha ganado un hueco en nuestro imaginario televisivo y, con etapas más arriba y etapas más abajo, su nombre siempre ha estado sonando. Sin embargo, lo que nunca había hecho es dar un giro de 180º a su carrera tal y como el que va a hacer: Terelu Campos se convierte en actriz de teatro de comedia.

La noticia de Terelu Campos en 'Mañaneros'

Si bien es cierto que la hija de María Teresa Campos , como en ' Paquita Salas ' o '¿Quién es quién?', nunca se había atrevido a pisar un escenario,. Tal y como se ha anunciado, Campos será la actriz de. El estreno será el próximo día 26 de abril, pero luego girará a nivel nacional.

Mañaneros' ha tratado la sorprendente noticia de Terelu Campos, donde se encontraba Alba Carrillo como colaboradora. La modelo madrileña reaccionaba a la exclusiva de una forma que nadie se esperaba: "Me da la impresión de que esto es una obra que a mí me ofrecieron antes. Es 'Santa Lola' ¿verdad?". Tal y como asegura Carrillo, rechazó el papel porque estaba trabajando "y no tenía tiempo". Además, comentó que, a lo mejor, habían cambiado al personaje, ya que lo que a ella le ofrecieron fue "una chica joven que se iba a casar y que se iba de despedida de soltera".

¿A cuánta gente se le ha ofrecido ese papel?

Alba Carrillo continuaba su explicación: "Me llaman porque había una actriz muy famosa primero que no lo podía hacer. Me contactan en noviembre y me la envían, me la leo, me parece brutal, me parece divertidísima, muy diferente, pero la tengo que rechazar". En ese momento, Adela González preguntaba si, por lo tanto, Terelu Campos era la tercera opción, a lo que Carillo contestaba: "Si no se lo han ofrecido a alguien más entre medias antes, sí".