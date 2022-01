Aprovechando que Marta Riesco había sido enviada a Vitoria para cubrir la actualidad en torno a Iñaki Urdangarín en nombre de 'El programa de Ana Rosa', 'Sálvame' tuvo ocasión de hablar con la reportera el martes 25 de enero, para conocer si había roto o no su relación con Antonio David Flores. A pesar de que la periodista guardó silencio sobre ese tema, Riesco se mostró mucho más locuaz cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber si había demandado a Anabel Pantoja, hasta el punto de que ambas terminaron sumidas en una guerra con múltiples pullas.

Anabel Pantoja estalla contra Marta Riesco en 'Sálvame'

"Por supuesto que voy a demandar a Anabel Pantoja. De hecho, están preparando la demanda y en breve te va a llegar", declaró Riesco, tras lo cual se dirigió a la colaboradora para manifestar que "tengo ganas de verte en los juzgados". Cuando Kike Calleja le ofreció ponerse el pinganillo para escuchar lo que se decía en plató, la periodista se negó bajo el argumento de que "con personas como ella no hablo, no me interesa nada de lo que tenga que decir". "Lo que has dicho, lo vas a tener que repetir delante de un juez, es lo que estoy deseando", añadió Riesco, que accedió finalmente a ponerse el pinganillo ante el deseo de Jorge Javier Vázquez de hablar con ella. "¿Tiene que tener miedo Anabel?", preguntó el presentador.

"Ella sabe lo que ha dicho. Según lo que me cuentan los abogados, sí tendría que tenerlo, y mucho, porque es un delito y va a tener que dar muchas explicaciones ante la Justicia", contestó Riesco. La periodista negó en rotundo la posibilidad de arreglar las cosas sin llegar al ámbito judicial, puesto que "ya son muchos años haciendo daño" y criticó de Pantoja que "ella se cree que hace gracia y cuando le dices algo, llora, se va de plató, pero a ti te mete mentiras y calumnias". "Voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja", afirmó la madrileña. Asimismo, Riesco criticó la intervención de Antonio Pavón el día anterior, en el programa, donde había lanzado "cosas ridículas y ofensivas" sobre ella, entre otras cosas, que habría tenido relaciones con la madrileña hacía unos años. Unas declaraciones que la reportera negó, al igual que desveló que también lo habría demandado.

"Nos vemos en el juzgado"

Pantoja comentó entonces con ironía que "anda que no va a tener que levantarse a las cinco de la mañana para pagar abogados", ante lo que Riesco quiso responder. "A mí no te dirijas porque no estoy a tu nivel. Estás con el hombre más famoso de España y yo no tengo nada que ver contigo. No me hables, sí me demandes", interrumpió la colaboradora, con sarcasmo, ante lo que la madrileña recalcó que "demandada estás ya". "La última vez que me amenazas, Marta Riesca", lanzó Pantoja, quien se enzarzó en una discusión con Riesco cuando esta cuestionó "por quién estás ahí" tras recalcar que ella tenía su puesto de trabajo por méritos propios.

"Tú has querido la tele desde hace mucho tiempo", acusó la colaboradora, quien no negó estar en su puesto gracias a su familia, tras lo cual añadió que "llévame a donde quieras". "Donde quiera la Justicia. Tú a un banquillo, como a tu tía", lanzó Riesco, sin tapujos, haciendo saltar a Pantoja que, aunque en un principio le deseó lo mejor a la reportera, no tardó en responder. "Me sentaré donde tenga que sentar, pero a mi tía ni la toques, que tienes mucha mala baba", declaró la colaboradora, quien tachó a Riesco de "mamarracha". "Tu educación ha quedado patente. Nos vemos en el juzgado", replicó la aludida, a la que Pantoja acusó de "juntarte con los famosos para sacarles información, como hiciste con mi prima, ¿vale, mosquita muerta?".