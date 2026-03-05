'The Bear' terminará con su quinta temporada

Por Alejandro Rodera |

La cocina de 'The Bear' será clausurada dentro de poco. La aclamada serie de FX, que ha recogido numerosos premios desde que arrancara en 2022, llegará a su fin con su quinta entrega, que fue anunciada en julio de 2025. En aquel momento, la cadena de pago no aclaró si sería la entrega definitiva, pero medios como Deadline han confirmado que será así.

No obstante, la revelación no ha emergido en primera instancia desde la prensa, puesto que una de las integrantes del extenso elenco, Jamie Lee Curtis, apuntó recientemente en esa dirección al despedirse del proyecto. "He terminado por todo lo alto. Rodeada de un extraordinario equipo técnico y de guionistas, productores y compañeros de escena en la serie creada por Chris Storer, completando la historia de esta extraordinaria familia de la que todos nos hemos enamorado. He podido acabar junto a mi osezna Berzatto", indicó Curtis en Instagram, donde publicó una imagen en la que aparecía con Abby Elliott.

El reparto de 'The Bear'

Así pues, 'The Bear' atará sus cabos sueltos con la próxima tanda de episodios, cuyo estreno está previsto para este mismo año. Habitualmente, la ficción ha mantenido unos ritmos de producción y lanzamiento muy similares, brindando nuevos episodios al comienzo de cada verano. En España, podremos ver la despedida de los Berzatto a través de Disney+.

Carmy y Sydney en 'The Bear'

Fogones activos

Tras una tercera temporada que exploró los desafíos de construir e inaugurar un restaurante con altísimos estándares de calidad,. El quinto bloque tendrá que aclarar el destino de Carmy tras su tajante decisión y el impacto de la misma en Richie, Sydney y compañía, quecon el personaje de Jeremy Allen White

Pese a no haber capitalizado ninguna de las 13 nominaciones que recibió en la pasada edición de los Emmy, 'The Bear' puede presumir de contar con una vitrina bastante repleta en lo que respecta a la gala televisiva por excelencia. En la cita previa, la segunda temporada arrasó con once estatuillas, aunque perdió el premio a la mejor comedia ante 'Hacks'. Anteriormente, su entrega inicial sí conquistó ese hito en su primera comparecencia en 2023, cuando se llevó diez galardones.