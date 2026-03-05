'The Bear' terminará con su quinta temporada

Serie relacionada
The Bear
2022 - Act
Estados Unidos 4 temporadas 38 capítulos
Comedia
Popularidad: #216 de 3.697
- 6
- 4
La cocina de 'The Bear' será clausurada dentro de poco. La aclamada serie de FX, que ha recogido numerosos premios desde que arrancara en 2022, llegará a su fin con su quinta entrega, que fue anunciada en julio de 2025. En aquel momento, la cadena de pago no aclaró si sería la entrega definitiva, pero medios como Deadline han confirmado que será así.
No obstante, la revelación no ha emergido en primera instancia desde la prensa, puesto que una de las integrantes del extenso elenco, Jamie Lee Curtis, apuntó recientemente en esa dirección al despedirse del proyecto. "He terminado por todo lo alto. Rodeada de un extraordinario equipo técnico y de guionistas, productores y compañeros de escena en la serie creada por Chris Storer, completando la historia de esta extraordinaria familia de la que todos nos hemos enamorado. He podido acabar junto a mi osezna Berzatto", indicó Curtis en Instagram, donde publicó una imagen en la que aparecía con Abby Elliott.
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Luis Merlo: "No voy a verme en 'Top chef' igual que nunca he visto 'Aquí no hay quien viva' o 'LQSA'"
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- 'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance
Así pues, 'The Bear' atará sus cabos sueltos con la próxima tanda de episodios, cuyo estreno está previsto para este mismo año. Habitualmente, la ficción ha mantenido unos ritmos de producción y lanzamiento muy similares, brindando nuevos episodios al comienzo de cada verano. En España, podremos ver la despedida de los Berzatto a través de Disney+.
Jeremy Allen White.
Fogones activos
Pese a no haber capitalizado ninguna de las 13 nominaciones que recibió en la pasada edición de los Emmy, 'The Bear' puede presumir de contar con una vitrina bastante repleta en lo que respecta a la gala televisiva por excelencia. En la cita previa, la segunda temporada arrasó con once estatuillas, aunque perdió el premio a la mejor comedia ante 'Hacks'. Anteriormente, su entrega inicial sí conquistó ese hito en su primera comparecencia en 2023, cuando se llevó diez galardones.