'Hannah Montana' vuelve con Miley Cyrus para el especial de Disney+ por el 20 aniversario

Hace 20 años, Miley Cyrus interpretaba por primera vez al personaje que le cambiaría la vida. 'Hannah Montana' llegaba a las pantallas un 24 de marzo de 2006 con la emisión de su primer episodio. Ahora, Disney+ ha anunciado el estreno de 'Hannah Montana 20th Anniversary Special', un documental que contará con la presencia de la cantante de 'Flowers' y que hará las delicias de los seguidores.

El capítulo especial se ha anunciado a través de redes sociales con un vídeo de 17 segundos que ha desatado la locura de millones de fans. "Volviendo a donde todo empezó. El especial del 20º aniversario de 'Hannah Montana' se estrena el 24 de marzo en Disney Plus", reza el texto que acompaña la publicación. Sin embargo, la noticia no ha pillado por sorpresa, pues hace unos días la cantante publicaba, junto a fotos de la serie, un tweet que daba a entender que se estaba preparando algo: "Revisando los archivos... tantos recuerdos".

Miley Cyrus subió esta foto de su etapa como 'Hannah Montana' a sus redes sociales hace unos días

Así será el capítulo especial

En el especial, Cyrus será entrevistada por Alex Cooper, presentadora de 'Call Her Daddy', y se mostrarán imágenes inéditas del rodaje de la serie. Asimismo, el estudio donde va a grabarse el episodio contará con la presencia de público, que promete tener un gran protagonismo protagonizando momentos cargados de emoción, reencuentros y reacciones inesperadas.

Miley Cyrus como 'Hannah Montana'

"'Hannah Montana' siempre será parte de mí. Lo que empezó como una serie de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. Este 'Hannahversary' es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", ha dicho la cantante en un comunicado. Ayo David, presidente de Disney Branded Television, también ha expresado que "colaborar con Miley en este especial es un sueño, y queremos que sea una carta de amor a los fans".