The CW renueva 'The Flash', 'Riverdale', 'Batwoman' y otras nueve series más

Como manda la tradición, The CW ha vuelto a anunciar de golpe la renovación de prácticamente toda su parrilla. Ni siquiera la pandemia ha conseguido que la cadena cambie su costumbre, cada vez menos habitual, de comunicar qué series se aseguran un hueco en la programación de la siguiente temporada cuando aún no se ha alcanzado el ecuador de la actual.

'The Flash', 'Riverdale' y 'Batwoman'

En esta ocasión, la cadena ha anunciado la renovación de 'Walker' (2ª temporada), 'All American' (4ª temporada), 'Batwoman' (3ª temporada), 'Embrujadas (2018)' (4ª temporada), 'Legends of Tomorrow' (7ª temporada), 'Dinastía' (5ª temporada), 'The Flash' (8ª temporada), 'In the Dark' (4ª temporada), 'Legacies' (4ª temporada), 'Nancy Drew' (3ª temporada), 'Riverdale' (6ª temporada) y 'Roswell, New Mexico' (4ª temporada).

Esto significa que la cadena sólo ha dejado fuera, al menos por ahora, a las series que todavía no ha estrenado, que concretamente son Superman & Lois, el remake de 'Kung Fu' y 'The Republic of Sarah'. Tampoco están en la lista 'Supergirl' y 'Black Lightning', las dos series del Arrowverso cuya cancelación se anunció el año pasado.

Un gran arranque para 'Walker'

La que sí ha conseguido un hueco en la lista es 'Walker', el reboot de 'Walker, Texas Ranger' protagonizado por Jared Padalecki, que lleva emitidos apenas dos episodios pero que parece que tiene un muy buen futuro por delante. De hecho, la ficción se ha convertido en el mejor estreno de la cadena de los últimos cinco años, y logró mantener sus cifras en el segundo episodio. Tal vez por esa razón The CW ha decidido añadir cinco episodios más a su primera temporada, que pasará a estar compuesta por dieciocho episodios.