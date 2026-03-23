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FINAL DE TEMPORADA

Así será la final de 'The Floor' en su 2ª temporada en TVE con 100.000€ de premio y algunas novedades

Dos participantes lucharán en un gran duelo para llevarse el gran bote del programa.

Así será la final de 'The Floor' en su 2ª temporada en TVE con 100.000&#8364; de premio y algunas novedades
©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 23 Marzo 2026 14:25 (hace 8 horas)

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The Floor

The Floor

The Floor

2023 - Act

España

Concursos

7,9

Popularidad: #213 de 2.176

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La tercera temporada de 'The Floor' (la segunda en TVE) terminará el martes 24 de marzo con su gran final en La 1. En el último programa, serán trece los concursantes que lucharán por llevarse los 100.000€ de premio que otorgará a su ganador o ganadora el formato presentado por Chenoa.

Trece personas siguen luchando en 'The Floor' por hacerse con todo el tablero. En la gran final, los jugadores y jugadoras se enfrentarán a trece categorías, entre las que se encuentran Ornitología, Escritoras y escritores, Bandas sonoras de animación o Baloncestistas.

Mercedes fue la ganadora de la primera temporada de &#39;The Floor&#39; en RTVE
Mercedes fue la ganadora de la primera temporada de 'The Floor' en RTVE
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A diferencia de la temporada anterior, en esta ocasión los dos últimos jugadores del tablero se batirán en una sucesión de duelos. Así, el programa coronará como ganador al mejor de tres, es decir, al primer participante que logre ganar dos duelos. Por tanto, la agilidad mental y visual tendrán una gran importancia en esta batalla final en la que nada está decidido.

'The Floor', un concurso de éxito nacional e internacional

'The Floor' fue el formato de no ficción más adaptado del mundo en 2025, con 30 versiones internacionales. El programa llegó a España en 2023 de la mano de Atresmedia, donde se emitió la primera temporada con Manel Fuentes como presentador. En esa ocasión, el formato acumuló un 12,5% de audiencia media y lideró su franja con siete de sus ocho entregas.

Manel Fuentes fue el presentador de la primera temporada de &#39;The Floor&#39; en Atresmedia
Manel Fuentes fue el presentador de la primera temporada de 'The Floor' en Atresmedia

En 2025, el concurso llegó a RTVE de la mano de Satisfaction Iberia y se asentó con gran éxito en la parrilla de la corporación pública. El programa logró acumular un 12,3% de media y lideró igualmente en casi todas sus emisiones. De hecho, el espacio ha estado nominado a tres Premios Iris de la Academia de Televisión. Pese a haber perdido seguimiento, 'The Floor' cierra el martes 24 de marzo su tercera temporada por todo lo alto en La 1.

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