'The Mandalorian': Cuatro emitirá el episodio de estreno el viernes 20 de marzo

Buenas noticias para los fans de "Star Wars", que no tendrán que esperar al lanzamiento de Disney+ en nuestro país para disfrutar del primer episodio de 'The Mandalorian', una de las series de la plataforma que más interés despiertan sin duda. Cuatro emitirá este capítulo en abierto gracias a un acuerdo alcanzado entre Mediaset España y The Walt Disney Company Iberia.

'The Mandalorian'

La cita con la primera serie de televisión de acción real del universo "Star Wars" tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 22:00 horas. A continuación, la noche temática se completa con la película "Star Wars: El despertar de la fuerza". Cabe recordar que Disney+, y por tanto 'The Mandalorian', llegará a nuestro país el 24 marzo y ya es posible suscribirse por una oferta de 59,99 euros al año. Supone un ahorro anual de 10 euros y está disponible hasta un día antes del lanzamiento.

'The Mandalorian' se ambienta en un periodo anárquico tras la caída del Imperio Galáctico. El protagonista es Mando, un cazarrecompensas interpretado por el chileno Pedro Pascal en conflicto consigo mismo que tiene prohibido desvelar su rostro, lo que le lleva a ocultarse tras una armadura perteneciente a la legendaria tribu de los confines de la galaxia. La ficción arranca en su primer episodio con una misión muy buen remunerada a la vez que misteriosa.

Segunda temporada a finales de 2020

Creada por Jon Favreau, 'The Mandalorian' completa su reparto con Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow y Omid Abtahi. La serie del universo "Star Wars" está renovada por una segunda temporada que tiene previsto su estreno para octubre de 2020.