Tina Fey y Amy Poehler, presentadoras de los Globos de Oro 2021

Después de la polémica quinta vez como presentador de los Globos de Oro de Ricky Gervais en la edición de 2020, el humorista tendrá dos sucesoras en la 78º edición que se celebrará en 2021: Tina Fey y Amy Poehler. Las dos actrices volverán a ponerse al frente de la gala de premios del próximo año, tal y como la propia Poehler ha anunciado en la conferencia de prensa de la NBC en la Television Critics Association.

Tina Fey y Amy Poehler en la gala de los Globos de Oro 2015

"NBC ha sido el hogar de dos de las personas más divertidas del planeta, Tina Fey y Amy Poehler, y no queríamos esperar más tiempo para compartir la gran noticia de que ellas presentarán los Globos de Oro una vez más", declaró Paul Telegdy, presidente de NBC Entertainment durante la cita. "No se puede negar que la química cómica entre Tina y Amy es contagiosa", alabó por su parte Lorenzo Soria, presidente de la Hollywood Foreign Press Association, quien confesó que "no podemos esperar para ver al dúo dinámico volviendo al escenario de los Globos de Oro".

"Tina y Amy han brindado a los espectadores de los Globos de Oro algunos de los momentos más memorables que se hayan visto en las galas", añadió Amy Thurlow, presidenta de Dick Clark Productions, quien confesó que "estamos encantados de darles la bienvenida en 2021", en una ceremonia cuya fecha se anunciará más adelante. Tanto Fey como Poehler, que han trabajado juntas en proyectos como "Chicas malas" o "Hermanísimas" fueron las encargadas de presentar los Globos de Oro en 2015, edición tras la cual ambas coincidían en que sería la última ante la que estarían enfrente. Una decisión que parece haber cambiado finalmente con el paso de los años.

"Es la última vez que presento"

Algunos de los momentos más destacados de los Globos de Oro 2020 fueron protagonizados por su presentador, Ricky Gervais, quien no dudó en lanzar ácidos discursos a lo largo de la gala. Unas intervenciones en las que no se salvó nadie, desde Judi Dench por su participación en "Cats"; Apple, empresa a la que comparó con el Daesh; Weinstein, a quien fueron dirigidas unas cuantas pullas por los escándalos sexuales que salieron a la luz en 2017, al igual que al fallecido Jeffrey Epstein, acusado de estar involucrado en una trama de pederastia. Comentarios que no pasaron desapercibidos y con los que Gervais se retiró muy satisfecho del escenario. "Es la última vez que presento. ¿Qué más da?", concluyó Gervais, para quien ya parecen haber encontrado sustitutas en la próxima edición.