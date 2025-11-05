Tinho se desmaya en 'OT 2025' tras hablar con Noemí Galera y cortan el directo

Por Sandra Alcaide Barrón |

Martín (Tinho) ha sido protagonista de un gran susto en esta edición de 'Operación Triunfo'. Tras una intensa clase con Pol Cejas en la que el concursante lo había dado todo, Noemí Galera le llamaba para tener una charla con él en privado. La sorpresa de sus compañeros llegaba al verle regresar a los pocos minutos acompañado de la directora de la Academia, totalmente pálido.

"Estoy un poquito mareado", confirmaba el concursante al sentarse en la mesa. Después de recibir los cuidados y mimos por parte de sus compañeros, directora y profesor de la Academia, el gallego se animaba a ponerse en pie. Sin embargo, el directo de 'OT 2025' se cortaría a los pocos segundos y se retomaría minutos más tarde con Tinho en el suelo mientras el resto de concursantes le abanicaban y levantaban las piernas.

Tinho mareado al regresar de su charla con Noemí Galera en 'OT 2025'

Gracias a los cuidados de los demás aspirantes, el gallego conseguía sentirse mejor y se trasladaban todos hasta la terraza para que comiera sus tostadas y una bebida para recuperarse del todo. Después de unas cuantas bromas de sus compañeros sobre que estaba haciéndolo aposta para ser de nuevo favorito, Olivia Bay también contaba que había ido a por uvas justo antes de que Tinho cayera desmayado porque se sentía mareada tras el entrenamiento. Sin embargo, Tinho también apelaba a otro motivo su malestar.

Tinho en la terraza junto a sus compañeros de 'OT 2025'

, decía Tinho a Lucía Casani , haciendo referencia a la charla que le había dado Noemí Galera., pero sí afirmaba que creía que le había afectado para desmayarse al regresar., decía.

Por otra parte, a pesar de no desvelarse el motivo de esta charla, la directora de la Academia además de llamarle a él en privado, ha llamado más tarde a Lucía Casani, levantando las sospechas de los seguidores de que esta reunión se debe al revuelo sobre su shippeo y los diversos clips que se viralizan diariamente sobre ambos.

El estado actual de Tinho

Finalmente, después de ser revisado por una doctora, Tinho se recuperaba tras comer unas tostadas junto al resto de sus compañeros, pudiendo formar parte de las siguientes actividades, la masterclass Nina con una actividad para conseguir sacarles sentimientos nuevos a nivel interpretativo y la clase de Mamen Márquez. Además, tras la dureza del entrenamiento con Pol Cejas, el profesor llegaba a un acuerdo con los concursantes para intercambiar de día los entrenamientos con el día de yoga, pensando en el bien de su salud y la carga de cada jornada en la Academia.