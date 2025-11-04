Por Beatriz Prieto | |

El lunes 3 de noviembre, Prime Video emitió la séptima gala semanal de 'OT 2025', en la que Olivia Bay y Laura Muñoz se jugaban su futuro en el concurso tras quedar en la palestra. Tras sus actuaciones y las de sus compañeros, el duelo entre ambas concursantes se resolvió con la salvación de Olivia, lo que ponía fin a la experiencia para su compañera Laura, que se convertía en la sexta expulsada de la edición.

Olivia fue la encargada de inaugurar la ronda de actuaciones tras la grupal con su interpretación de 'Superestrella', tema de Aitana. "Yo lo quería disfrutar, que pase lo que pase, me quería quedar contenta y creo que es lo que he hecho", confesó la madrileña después de reunirse con Chenoa, momento en el que agradeció la energía del público. Asimismo, al hablar de su nominación, Olivia reconoció que "al principio me sorprendió que no lo asimilaba y luego ya fui bajando" su primer pase de micros, un punto de inflexión desde el cual logró remontar.

Laura Muñoz en su actuación de la gala 7 de 'OT 2025'

'Greatest Love of All', de Whitney Houston, fue la canción escogida por Laura, que acabó "muy emocionada", al igual que "muy contenta". "Es la vez que más sincera he estado ahí arriba, entonces ya me quedo tranquila", transmitió la pamplonesa, que afrontaba su segunda nominación "mejor todavía, ya toca disfrutar de lo que hay". "Con la primera, obviamente, estuve mal porque me llevé el primer choque, pero vas viendo lo que es este programa y estando en una gala 7, estoy contenta", añadió la concursante, consciente del recorrido que había hecho desde el casting.

"Eres una de las voces más bonitas"

Laura se despide de sus compañeros de 'OT 2025' en la gala 7

Una vez concluida la ronda de actuaciones de sus compañeros, ambas nominadas afrontaron el momento decisivo de la noche, en el que. "Qué bien lo has hecho esta noche y durante todo tu recorrido.", le dedicó Chenoa, antes de dar paso al vídeo recopilatorio de la pamplonesa.

"En la Academia he sido muy feliz, porque he cumplido mi sueño. He hecho lo que quería, he cantado canciones que me encantan de artistas increíbles y estoy muy contenta", confesaba Laura, quien destacó su actuación en la gala 0 con 'Desátame' de Mónica Naranjo. "Esta experiencia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, ha sido increíble. He aprendido tanto, he cumplido mi sueño", manifestó la pamplonesa, como remate de un vídeo tras el cual procedió a despedirse uno por uno de sus compañeros.