La Gala 7 de 'Operación Triunfo 2025' puso fin al concurso de Laura Muñoz ante la salvación de Olivia Bay con el 67% de los votos. Además, Claudia Arenas fue la favorita de la noche, pero no disfrutó mucho de este reconocimiento porque tuvo que atravesar un momento muy duro.

Los propuestos para abandonar la Academia por parte del jurado fueron Guille Toledano (que fue salvado por los profesores), Martín Tinho, María Cruz y Cristina Sánchez. Para desempatar, Claudia tuvo que decidir a quién libraba de la eliminación y, pasando un rato terrible, eligió a Tinho.

Con María Cruz y Cristina como nominadas, han podido elegir sus canciones para interpretar en la Gala 8 e intentar seguir en el concurso. Con ello María Cruz interpretará "Envidia", de Nathy Peluso, mientras que Cristina ha escogido "Garganta con Arena" de Cacho Castaña.. Ambas estarán acompañadas en el escenario por Manu Guix.

Todos los temas de la Gala 8

Tema grupal: "Que nada nos pare (lo más importante)" de Elyella y Lala Love you

Cristina: "Garganta con Arena" de Cacho Castaña

María Cruz: "Envidia" de Nathy Peluso

Claudia Arenas: "Kiss Me" de Sixpence None The Riche

Guille Toledano: "Como Camarón" de Estopa

Téyou: "Baby, I love yout way" de Peter Frampton

Crespo: "Me has invitado a bailar, de Dani Fernández

Olivia y Tinho: "Cheek to cheek" de Tony Bennett y Lady Gaga

Guillo y Lucía: "Sexo en la playa" de Alizzz y Amaia Romero

Como favorita, Claudia actuará sola, pero llegados a este punto del concurso, también se subirán solos al escenario Guille Toledano, Téyou y Javi Crespo, mientras que Olivia y Tinho formarán pareja, al igual que Guillo Rist y Lucía Casani.