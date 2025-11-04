Por Beatriz Prieto |

Con casi dos meses de recorrido a sus espaldas, 'OT 2025' afrontó su séptima gala semanal el lunes 3 de noviembre. En ella, además de despedir a una nueva expulsada y dejar a dos nominados en riesgo de expulsión, la organización aprovechó para anunciar las primeras firmas de discos con todos los concursantes, al igual que se confirmaron las primeras fechas de su gira de conciertos.

Con el fin de sobrellevar mejor el varapalo de la expulsión de Laura Muñoz, Chenoa se dirigió a los diez concursantes que continuaban en el talent tras su despedida. "Os hemos dicho que saldrá un disco recopilatorio. Pero lo que no sabéis, ¡es que vais a salir de la Academia para firmarlo!", comunicó la presentadora, en medio del estallido de alegría de los chicos.

Los concursantes de 'OT 2025' en la gala 7

Chenoa confirmó que dicha cita se celebraría el próximo sábado 15 de noviembre "en diferentes lugares de España". "Y será su primera firma de discos. Y aviso: en la siguiente gala, anunciaremos a qué ciudades iréis cada uno de vosotros", añadió la también cantante, tras lo cual recalcó a los concursantes que sería su primera "toma de contacto directa con el público", más allá de las galas, ante sus evidentes nervios.

Los dieciséis concursantes de 'OT 2025'

Primeras fechas de la gira

En concreto, como anunció el programa a través de sus redes sociales, dicha firma tendría lugar en tres localizaciones:. Tres lugares a los que previsiblemente acudirán no solo los aún concursantes, sino también los seis expulsados hasta la fecha, como en anteriores ediciones, con

Con el himno ya listo y grabado por las dieciséis personas que han formado parte de la edición, las redes sociales de 'OT 2025' también avanzaron las fechas de tres de los conciertos de la gira, fijada para el próximo año: el 3 de julio, los chicos cantarán en el Movistar Arena de Madrid; el 10, en el Palau Sant Jordi de Barcelona; y el 18, en el Roig Arena de Valencia. Tres citas cuya venta de entradas arrancaría este mismo martes 4 de noviembre, a las diez de la mañana para los "preregistrados" y, a partir de la una, de forma general.