'OT 2025' afrontó el lunes 3 de noviembre su séptima gala semanal, en la que los concursantes se despidieron de Laura Muñoz al perder su duelo con Olivia Bay. Con una compañera menos, el resto se enfrentaron al veredicto del jurado que, con la elección del profesorado y una votación que puso contra las cuerdas a Claudia Arenas, pusieron en manos de los espectadores a Cristina Sánchez y María Cruz.

Tras el varapalo de la expulsión, Claudia se llevó la alegría de ser coronada favorita de la semana con el máximo porcentaje de apoyo hasta la fecha, un 49%, con el que superó a Guillo Rist y Cristina. No obstante, la alicantina tuvo que afrontar el amargo trago de descubrir que el jurado quizás la habría dejado en la cuerda floja: "Vemos una evolución en ti muy grande y no queremos ser repetitivos, pero tenemos que decirlo porque tienes mucho potencial: mucho cuidado con tema de la afinación, porque es la base de todo".

Guillo Rist, Claudia y Cristina, los más votados para favorito de la semana en la gala 7 de 'OT 2025'

"El nivel es ya muy alto, entonces a la hora de valorar ya empiezan a ser milésimas", advirtió Leire Martínez, antes de dejar en la cuerda floja a Martín Tinho, a pesar de "estar súper afinado" y con la proyección de voz "en su sitio", por el hándicap de la actuación, "de llevarlo al directo". Cristina se sumó al gallego por decisión de un jurado que reconoció ser "extra exigentes contigo" por su gran actuación de la gala 0: "Esa evolución a la que apela el programa, en algunas cosas que te hemos comentado, no se produce de manera clara (...) Tenemos ganas de escucharte en otro tipo de registro".

Claudia rompe a llorar al tener que desempatar entre Tinho y María en la gala 7 de 'OT 2025'

Un papel "muy ingrato"

, valoraron los jueces a la hora de poner en duda el futuro de Guille Toledano . Para rematar, María sumó su cuarta nominación por parte del jurado, que señaló primero que "creemos que eres símbolo de calidad", dado que "a nivel escénico eres brutal". ". Te hemos visto fuera de la actuación a nivel vocal", argumentaron al situarla en la cuerda floja junto a sus tres compañeros.

"Si hay una cosa que los caracteriza es que son muy, muy, muy trabajadores", destacó Noemí Galera al conectar con el plató. La directora también aprovechó para felicitar a todos los concursantes, antes de salvar a Guille "porque está haciendo una gran evolución, no solo artística, sino también personal". Los chicos procedieron entonces a votar al segundo salvado, momento en el que se produjo un empate a tres entre María y Tinho, mientras que Claudia, favorita de la semana, votó a su compañera de actuación Cris, por lo que su voto no pudo ayudar al desempate contando el doble.

"Claudia, te ha tocado un papel muy ingrato. Es de los peores escenarios que te podías encontrar, pero al ser menos...", señaló Chenoa, desatando el llanto de la aludida al darse cuenta de que tenía que elegir entre Tinho y María. "Que no puedo, de verdad, que no puedo. ¿Cómo voy a votar?", soltaba Claudia, a quien la presentadora propuso que lo hablara con sus compañeros, en medio de sus palabras de consuelo y de las de la propia Chenoa. Finalmente, la alicantina se decantó por salvar a Tinho, lo que no detuvo su llanto incluso a pesar de las tranquilizadoras palabras de María, quien debutó así en la palestra, al igual que Cristina.