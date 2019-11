Todas las claves de #ElGranSecuestro: Su origen, el lado bueno de Twitter y las partes que estaban guionizadas

#ElGranSecuestro es, sin duda, una de las iniciativas más transgresoras en la televisión española. Sus creadores Manuel Bartual y Modesto García quisieron trasladar a la pantalla sus famosos hilos de Twitter en los que narran un misterio por resolver con ayuda de los usuarios de la red social, pero empleando las herramientas que proporciona el audiovisual. De ese modo, surgió la idea de introducir a cuatro famosos en diferentes salas en las que tenían que resolver una serie de pruebas si querían salir con vida del lugar.

"Conectamos con el concepto del escape room y pensamos en por qué no hacer esto que está muy de moda", revela García. "Quisimos hacer que Twitter ayudara en directo al que está en el escape room, ya que". Así fue cómo surgió la idea en la que Playz y Shine Iberia se embarcaron junto a los dos tuiteros. "Hubo una primera fase en la que no iba a ser tan en directo como que la gente ayudara a quien estuviera en una sala, pero igual estaba grabado. Sin embargo, fuimos subiendo la apuesta y", responde Bartual.

Ruth Lorenzo en #ElGranSecuestro

¿Pero cómo vivieron los famosos la propuesta de cautiverio? "De primeras dije que sí porque vi que era un proyecto distinto, divertido y que sienta un precedente en una nueva forma de hacer televisión", cuenta Arkano. Sin embargo, no todos lo tuvieron tan claro, y es que Máximo Huerta, quien ha sumado varias polémicas en redes en los últimos años, se lo pensó mucho, tal y como él afirma. "Habría dicho que sí en el momento uno, hace años lo habría hecho. Pero a ese Màxim lo había perdido y había algo que me frenaba: el miedo". Por su parte, María Gómez y Ruth Lorenzo se mostraron muy dispuestas desde el principio, incluso la cantante propuso quedarse a dormir de verdad en la sala.

"La idea de tener una cantante estuvo desde el principio y hemos tenido la suerte de contar con Ruth, que lo ha dado todo y más", afirma Manuel Bartual. El equipo de secuestrados estaba formado por dos cantantes y dos periodistas jugando con Twitter, pero ningún actor que pudiera meterse en el papel con, quizá, mayor sencillez. "No queríamos actores y que eso pareciera el tráiler de una película, queríamos generar esa confusión en el espectador de qué hace una cantante encerrada (...). Queríamos gente muy distinta, que chocase verlos juntos, que abarcase todo el rango de audiencias", comenta Modesto García. Y así fue, pues los cuatro famosos escogidos mantenían notables diferencias unos con otros.

Una nueva forma de hacer televisión

En los últimos años se ha trabajado en potenciar la comunicación transmedia y dotar las ficciones y los programas de esta herramienta para abarcar mayores espacios y públicos, especialmente en un escenario actual en el que los jóvenes no consumen televisión lineal. "Tenemos ese reto de llegar a los más jóvenes que han abandonado la televisión. Por eso, cuando apareció #ElGranSecuestro dijimos que era una oportunidad para llegar a aquellos que no nos ven", confiesa Ana Rivas, Directora de Entretenimiento de Shine Iberia. "Es una rotura de esta pared que todavía existe entre la televisión más clásica y la conversación que la acompaña", comenta Bartual en relación a la unión de televisión clásica y Twitter. "Te das cuenta de que son dos modelos que transcurren en paralelo".

Arkano y Máximo Huerta en #ElGranSecuestro

"Tengo cierta envidia de esa tele que no hemos vivido", lamenta María Gómez. "Como siempre estamos con el futuro de la tele, decir que esto se puede hacer en digital... La tele es una excusa. Que se haga una cosa tan gorda y loca para digital, a mí me da esperanza". Aunque el proyecto tiene partes guionizadas, el público ha conseguido escapar de ellas y dejarse llevar. "En la tele se ha perdido ser inocente, crees que todo está muy guionizado y aquí vuelves a recuperar esa inocencia", menciona Huerta.

"Había pruebas que sí que había que guionizar porque requerían una dinámica muy concreta", cuentan los creadores. Sin embargo, los secuestrados solo conocían las indicaciones básicas, especialmente las técnicas para no influir en el correcto visionado por parte del público desde el otro lado de la pantalla. "Intentábamos buscar la sorpresa en ellos, procurábamos contarles lo imprescindible, que no supieran todo para que la sorpresa fuera genuina", cuenta Bartual. "Donde ha habido más cambios e improvisaciones ha sido en todas las partes que tenían que ver más con la historia. Los secuestrados iban atando cabos y esto hacía que la gente desde casa fuera aportando ideas. Desde control, cuando veíamos que algo funcionaba, les decíamos que fueran por aquí o por ahí".

En el caso de las vidas que los secuestrados iban perdiendo, también formaba parte de la escaleta prevista a seguir con el objetivo de generar mayor dramatismo. "Queríamos que el primer día se perdiera una vida para que se entendiera que ya se podía perder y queríamos que la segunda se perdiera en la tercera sala para que María llegara con una sola", explica Bartual. "Queríamos jugar en la narrativa con la tensión que produce ir perdiendo vidas y tener solo una".

Twitter, una herramienta imprescindible

Sin Twitter, #ElGranSecuestro no hubiera tenido sentido, y es que era una parte imprescindible del proyecto. Uno de los aspectos positivos que ha rescatado este proyecto ha sido generar un sinfín de comentarios buenos hacia los concursantes, dejando de lado ese aura de mal rollo que en ocasiones impera en redes, tal y como comentaba el equipo. "Hay un montón de proyectos a los que he dicho que no y ha sido por miedo al qué dirán. Es algo que se ha quedado contagiado en esta España llena de ruido", afirma Máximo Huerta. "Cuando vas a hacer algo en tele, siempre piensas en cómo te van a poner en redes", le acompaña Gómez.

María Gómez en #ElGranSecuestro

Sin embargo, los cuatro afirman que la recepción fue muy buena, imperando los comentarios agradables. "Esto ha sido algo súper positivo para mí porque he recibido tuits que me decían que esta tía que parecía intocable ahora estaba aquí llorando por un plátano", recuerda Ruth Lorenzo. Precisamente la representante de Eurovisión 2014 fue la primera en enfrentarse a #ElGranSecuestro, lo que fue una gran idea vista la fuerza de la comunidad eurovisiva en Twitter. "No tendré no sé cuántos millones de seguidores, pero se dejan por mí la piel de una manera y el eurofan es tan bestia y tengo tantos a mi vera, que no dudaba que se iban a entregar y ellos han arrastrado a un montón de gente". Arkano, por su parte, vivió una polémica justo el día antes de entrar, por lo que "no sabía cómo iba a reaccionar la comunidad de Twitter".

Todo el equipo estaba de acuerdo en que si algo ha aportado este trabajo ha sido devolver los orígenes de Twitter en donde se creaban comunidades. "Muchas veces reaccionamos ante el prejuicio y la duda con agresividad", cuenta Lorenzo sobre un episodio que vivió con Arkano. "Cuando me preguntó si yo había organizado esto, tuve dos opciones: cabrearme o elegir descubrir su empatía. Esto es lo que ante la vida nos falta muchísimo y yo elegí no pelearme con él y buscar su empatía".

En definitiva, Twitter fue necesario para poder llevar a cabo las pruebas, y es que no todas podían resolverse desde la sala. "Nuestra prioridad era que si se resolvían desde casa, mejor que desde la sala. Queríamos que sintiera esa conexión de que lo que hacían desde el sofá de su casa influía en lo que estaban viendo en su pantalla", anota Manuel Bartual sobre la concepción del proyecto. "Diseñamos pruebas pensando que no se pudieran resolver desde dentro y se creara la sensación de que había que participar desde Twitter o, si no, no podrían salir de ahí", concluye Modesto García.

¿Tiene continuidad #ElGranSecuestro?

"Tenemos ideas tanto que van por este camino como otras que no tienen nada que ver, pero que van por la interacción, Twitter, las redes sociales, crear un pasado digital de un personaje... Todo lo que hagamos a nivel narrativa y ficción va a ir por ahí, a hacer cosas fuera de lo tradicional". Así explica Modesto García las posibilidades con las que cuenta #ElGranSecuestro u otra ficción de corte similar de seguir un recorrido en las pantallas. "A #ElGranSecuestro como formato se le puede sacar todavía mucho más partido. Hemos ido apuntando ideas por si lo pudiéramos volver a hacer", desvela Manuel Bartual. Además, Shine Iberia también está interesada en continuar trabajando con ellos, tal y como Ana Rivas confirmó: "Ya hemos hablado con los dos y vamos a intentar desarrollar alguna idea más. Nuestra idea es que sigamos colaborando".