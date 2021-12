Disney+ arrancará 2022 avanzando con su último bombazo de 2021, 'El libro de Boba Fett' que, a falta de la tercera temporada de 'The Mandalorian', nos permitirá viajar a una galaxia muy lejana de la mano de otro cazarrecompensas del universo 'Star Wars'. Además de embarcarse en esa aventura, el servicio digital recurrirá a antiguos hitos y producciones de networks para animar el catálogo a lo largo de enero.

Las protagonistas de 'Queens'

Las dos principales novedades en el apartado de series serán la segunda temporada de 'Big Sky', el thriller creado por David E. Kelley ('Big Little Lies'), y la primera de 'Queens', una ficción musical que reúne a las cuatro componentes de una banda de hip hop que arrasó en los años noventa. Por último, también hay que destacar la adquisición de 'Las chicas de oro' y el estreno de 'Marvel: Hit-Monkey', la apuesta animada que llega dos meses después de lo previsto.

Y como no solo se puede vivir de series, Disney+ añadirá en la primera quincena una de las películas más ambiciosas de 2021, "Eternals", que suponía la irrupción de numerosos nuevos héroes al Universo Cinematográfico de Marvel. Los más cinéfilos también tendrán la oportunidad de rememorar o descubrir títulos tan aclamados como "Birdman", "Fantástico Sr. Fox", "Brooklyn" o "Jojo Rabbit".

Estrenos de series

- 'Big Sky' (Temporada 2 - 5/1)

- 'Lo que hacemos en las sombras' (Temporadas 1-2 - 5/1)

- 'Men on a Mission' (Estreno - 5/1)

- 'Elena de Ávalor' (Temporada 3 - 5/1)

- 'Handy Manny' (Temporadas 1-3 - 5/1)

- 'The Lion Guard' (Temporada 3 - 5/1)

- 'Akashinga: The Braves Ones' (Especial - 7/1)

- 'Las chicas de oro' (Temporadas 1-7 - 12/1)

- 'Feud: Bette and Joan' (Temporada 1- 12/1)

- 'Bajo sospecha' (Temporadas 1-2 - 12/1)

- 'Queens' (Estreno - 19/1)

- 'Un hombre de honor' (Temporada 1 - 19/1)

- 'Black-ish' (Temporada 7 - 19/1)

- 'Marvel: Hit-Monkey' (Estreno - 26/1)

- 'Insania' (Estreno - 26/1)

- 'Grown-ish' (Temporada 4 - 26/1)

- 'Raven's Home' (Temporada 3 - 26/1)

Estrenos de documentales

- 'India From Above' (Temporada 1 - 5/1)

- 'Locked Up Abroad' (Temporada 5 - 12/1)

- 'The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game' (14/1)

- 'World Biggest Festival: Kumbh Mela' (14/1)

- 'El mundo según Jeff Goldblum' (Temporada 2B - 19/1)

- 'Incredible Small World' (19/1)

- 'Lawless Oceans' (Temporada 1 - 19/1)

- 'Liquid Bomb Plot. Nat Geo' (21/1)

- 'Ningún hombre queda atrás' (26/1)

- 'Gordon Ramsay Uncharted' (Temporada 2 - 26/1)

- 'WW2 Hell Under the Sea' (Temporadas 1-3 - 26/1)

- 'WW2 Greates Raids' (Temporada 1 - 26/1)

- 'The First Wave' (28/1)

Estrenos de películas

- "Antlers: Criatura oscura" (5/1)

- "Mike y Dave buscan rollo serio" (7/1)

- "Brooklyn" (7/1)

- "Mi prima Rachel" (7/1)

- "Bohemian Rhapsody" (7/1)

- "Eternals" (12/1)

- "Jojo Rabbit" (14/1)

- "Es por tu bien" (14/1)

- "Lucy in the Sky" (21/1)

- "Perdiendo el norte" (21/1)

- "Aquí y ahora" (21/1)

- "Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)" (21/1)

- "Fantástico Sr. Fox" (28/1)

- "Underwater" (28/1)

- "La vida secreta de Walter Mitty" (28/1)

- "Perfectos desconocidos" (28/1)