Netflix nos va a dar una última alegría en 2021 con el estreno de la cuarta temporada de 'Cobra Kai', pero cuando pasemos página y nos adentremos en enero va a tener contenido de sobra para mantener nuestra atención. Como siempre, el servicio de Los Gatos tiene como principal fuente de novedades su apartado de títulos originales, que nutrirán especialmente su repertorio de series, mientras que el de películas se verá reforzado principalmente con producciones de terceros.

Jason Bateman en 'Ozark'

En el mundo de las series nos quedamos con el debut de 'Feria: La luz más oscura', el nuevo thriller de Carlos Montero ('Élite') y Agustín Martínez ('La caza'), que cambia la realidad de dos adolescentes al descubrir que sus padres podrían ser monstruos sanguinarios. También aportará un toque español 'El páramo', la película dirigida por David Casademunt y protagonizada por Inma Cuesta y Roberto Álamo, quienes encarnan a un aislado matrimonio acechado por una criatura terrorífica.

También apelará al público hispanohablante la nueva versión de 'Rebelde', que será de los primeros títulos en llegar en 2022. Más adelante, se irán sucediendo lanzamientos como el de la tercera y última entrega de 'After Life', el de la primera parte de la temporada final de 'Ozark', el de la última tanda de 'The Sinner' o el de 'Soy Georgina', el formato que tratará de destapar la cara más personal de la pareja de Cristiano Ronaldo.

Estrenos de series y programas

- 'Amor ocasional' (Temporada 3 - 1/1)

- 'Tropa Acción' (Estreno - 4/1)

- 'Rebelde' (Estreno - 5/1)

- 'Club Estambul' (Temporada 2 - 6/1)

- 'Johnny Test' (Temporada 2 - 7/1)

- 'Hype House' (Estreno - 7/1)

- 'Operación Éxtasis' (Temporada 3 - 10/1)

- 'La periodista' (Estreno - 13/1)

- 'After Life' (Temporada 3 - 14/1)

- 'Archivo 81' (Estreno - 14/1)

- 'Estos ojos negros' (Estreno - 14/1)

- 'Dota: Sangre de dragón' (Temporada 2 - 18/1)

- 'La divina gula' (Estreno - 19/1)

- 'Jugando con fuego' (Temporada 3 - 19/1)

- 'El marginal' (Temporada 4 - 19/1)

- 'Medianoche en Asia: Comer, bailar, soñar' (Estreno - 20/1)

- 'Ozark' (Temporada 4A - 21/1)

- 'That Girl Lay Lay' (Estreno - 21/1)

- 'Temporada de verano' (Estreno - 21/1)

- 'Snowpiercer: Rompenieves' (Temporada 3 - 25/1)

- 'The Sinner' (Temporada 4 - 26/1)

- 'Soy Georgina' (Estreno - 27/1)

- 'Feria: La luz más oscura' (Estreno - 28/1)

- 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' (Estreno - 28/1)

- 'Estamos muertos' (Estreno - 28/1)

- 'Getting Curious with Jonathan Van Ness' (Estreno - 28/1)

Estrenos de películas

- "Bloodshot" (1/1)

- "Intruder" (1/1)

- "The Little Stranger" (1/1)

- "Les copains du dimanche" (1/1)

- "Please Turn Over!" (1/1)

- "El marido propone y..." (1/1)

- "The Headless Ghost" (1/1)

- "Dites-lui que je l'aime" (1/1)

- "L'Été prochain" (1/1)

- "Mar cruel" (1/1)

- "Génesis" (1/1)

- "Django dispara primero" (1/1)

- "Nápoles dispara" (1/1)

- "El capitán pirata" (1/1)

- "Juegos de amor a la francesa" (1/1)

- "Edouard et Caroline" (1/1)

- "Love, etc... (Amor y demás)" (1/1)

- "Manon 70" (1/1)

- "Don't Bother to Knock" (1/1)

- "Amando deprisa" (1/1)

- "Dulcima" (1/1)

- "El reverendo" (1/1)

- "Paparazzi" (1/1)

- "Demasiado bella para ti" (1/1)

- "The Magnet" (1/1)

- "El barco fantasma" (1/1)

- "Los años jóvenes" (1/1)

- "Gonks Go Beat" (1/1)

- "Dernier atout" (1/1)

- "Le cousin" (1/1)

- "Le garde du corps" (1/1)

- "Ladrón a la fuerza" (1/1)

- "Salmonberries" (1/1)

- "Les galets d'Etretat" (1/1)

- "La frère du guerrier" (1/1)

- "Est-ce bien raisonnable?" (1/1)

- "La chica de París" (1/1)

- "Convoy" (1/1)

- "La ciudad bajo el terror" (1/1)

- "La fiancée qui venait du froid" (1/1)

- "Orden de ejecución" (1/1)

- "Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour..." (1/1)

- "Entertaining Mr. Sloane" (1/1)

- "Pura sangre" (1/1)

- "La doncella de hierro" (1/1)

- "Cuentos de Beatrix Potter" (1/1)

- "Beware of Children" (1/1)

- "Chief Daddy 2: La quiebra" (1/1)

- "Comfort and Joy" (1/1)

- "Went the Day Well?" (1/1)

- "Un crimen en el paraíso" (1/1)

- "Luces rojas" (1/1)

- "Amor es mi vida" (1/1)

- "Asalto en la noche" (1/1)

- "El diablo por la cola" (1/1)

- "Vida y aventuras de Nicholas Nickleby" (1/1)

- "Cielos arriba" (1/1)

- "El efecto Lázaro" (1/1)

- "Amanecer oscuro" (1/1)

- '4 mitades' (5/1)

- "Tío Drew" (6/1)

- 'El páramo' (6/1)

- "Imperfectas" (7/1)

- 'Madre/Androide' (7/1)

- 'El origen del mundo' (11/1)

- 'Cómo me enamoré de un gánster' (12/1)

- 'Sin pudor' (13/1)

- 'La fotocopiadora' (13/1)

- 'La casa' (14/1)

- 'Riverdance: La aventura animada' (14/1)

- 'El comediante' (14/1)

- 'Tratamiento real' (20/1)

- 'Perfectos desconocidos en el Líbano' (20/1)

- 'Múnich en vísperas de una guerra' (21/1)

- 'El violín de mi padre' (21/1)

- 'Amandla' (21/1)

- "The Long Arm" (22/1)

- "The Siege of Pinchgut" (22/1)

- "Unearthly Stranger" (22/1)

- "Estoy bien, Jack" (22/1)

- "The Heart of the Matter" (22/1)

- "Docteur Petiot" (22/1)

- "Sparrows Can't Sing" (22/1)

- "Le fauve est lâché" (22/1)

- "Painted Boats" (22/1)

- "Historia de unas jóvenes esposas" (22/1)

- "L'étoile du Nord" (22/1)

- "Prohibido saber" (22/1)

- "Vaya niña" (22/1)

- "Mimi" (22/1)

- "Max et Jérémie" (22/1)

- "Ahora no, camarada" (22/1)

- "France, société anonyme" (22/1)

- "L'entente cordiale" (22/1)

- "Twice Round the Daffodils" (22/1)

- "Connecting Rooms" (22/1)

- "Les frères Soeur" (22/1)

- "Le fils du Français" (22/1)

- "El cuadrilátero" (22/1)

- "Le sourire" (22/1)

- "Debout les crabes, la mer monte!" (22/1)

- "I Am a Dancer" (22/1)

- "Diên Biên Phu" (22/1)

- "Cincuenta millones y una mujer" (22/1)

- "El hombre del FBI" (22/1)

- "Education emoureuse de Valentin" (22/1)

- "Persecución" (22/1)

- "La espuma de los días" (22/1)

- "2 papás y una mamá" (22/1)

- "Thursday's Child" (22/1)

- "Odette" (22/1)

- "Cry, the Beloved Country" (22/1)

- "Quelqu'un de bien" (22/1)

- "Silent Invasion" (22/1)

- "Pleito de honor" (22/1)

- "La galette du roi" (22/1)