La primera parte de la final de 'Supervivientes' ha dejado a Tom Brusse a sus puertas. El participante se quedaba en la recta de la gran final al perder el duelo contra Olga Moreno. Tras su expulsión, el concursante entraba en plató para hacer balance sobre su concurso en Honduras. Uno de los temas que se pusieron sobre la mesa fue su sonada ruptura con Sandra Pica.

Tom Brusse y Sandra Pica

La joven decidió viajar a Honduras para poner punto final a su relación con el francés. Una ruptura amorosa que este no encajó nada bien. Sin embargo, en la gala del miércoles 21 de julio, Jorge Javier Vázquez le mostraba un vídeo recopilatorio de su exnovia en los últimos meses, quien habría tenido escarceos amorosos con el extronista Julen de la Guerra e incluso con el futbolista Borja Mayoral.

"Estoy flipando. ¿Con quién está ahora?", le preguntaba el exsuperviviente a Jorge Javier. "Yo creo que ahora está con Julen", le respondía. "Me da igual, yo estoy soltero. Es verdad que antes de irme a 'Supervivientes' la relación no estaba como al principio, pero realmente no pensé que ella me iba a dejar", comentaba Tom en plató. Después, añadía: "estoy en shock".

Da carpetazo a Sandra Pica

Tras su entrevista, Brusse aseguraba que se encontraba bien y que la experiencia en Honduras le había servido para hacer balance. "Este tema está olvidado". He cerrado esta etapa, dejo atrás lo que ha pasado con Sandra". ¿Habrá una posible reconciliación? De momento, lo que parece que tienen pendiente es una conversación. "Prefiero tener esta conversación en privado", zanjaba el francés. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá entre ambos.