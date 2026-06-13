Tom Holland y Zendaya lideran esta semana en 'El hormiguero' junto a Feijóo y Niña Pastori

Por Fidel Conejero |

Con el final de temporada cada vez más cerca, 'El hormiguero' prepara una de sus semanas más variadas en cuanto a invitados. El programa presentado por Pablo Motos combinará durante los próximos días actores nacionales e internacionales, música y actualidad política con nombres tan destacados como Tom Holland y Zendaya, Alberto Núñez Feijóo o Niña Pastori.

La semana arrancará el lunes con la visita de Pablo Chiapella y JJ Vaquero. Ambos acudirán al espacio de Antena 3 para presentar 'Olivia', la nueva serie que llegará a Disney+ el próximo 1 de julio y de la que ambos forman parte. Los dos intérpretes repasarán además algunos de los momentos más destacados de sus respectivas trayectorias profesionales.

Tom Holland y Zendaya en "Spider-Man: Brand New Day"

El martes será el turno de Zendaya y Tom Holland

Sin embargo, el plato fuerte llegará el martes con una de las parejas más mediáticas y populares del panorama cinematográfico internacional.regresarán a 'El hormiguero' para promocionar ' Spider-Man: Brand New Day ', la nueva entrega de la saga del superhéroe de Marvel que llegará a los cines el próximo 29 de julio. Además, se trata de sudespués de su

La presencia de ambos actores supone uno de los grandes reclamos de la semana para el programa de Pablo Motos. Holland ya ha visitado en anteriores ocasiones el espacio de Antena 3 y cuenta con numerosas películas en su joven carrera, mientras que Zendaya se ha convertido en una de las intérpretes más reconocidas de su generación gracias a trabajos como 'Euphoria', la saga 'Dune' o las películas de Spider-Man, junto a Holland.

El miércoles el tono del programa cambiará por completo con la visita de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular y líder de la oposición acudirá al espacio para abordar la actualidad política y hacer balance del curso político en uno de los momentos más intensos de la legislatura.

La semana concluirá el jueves con la presencia de Niña Pastori. La cantante gaditana acudirá al programa de Antena 3 para presentar "Color Fania", su nuevo trabajo discográfico, además de repasar una trayectoria musical que ya alcanza las tres décadas. La artista llega además después de haber participado en uno de los acontecimientos más destacados de los últimos días, al actuar ante el papa León XIV durante la reciente visita del Pontífice a España.