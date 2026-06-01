Por Redacción |

'El hormiguero' ha anunciado los invitados que pasarán por el programa de Pablo Motos durante la primera semana de junio. El formato de Antena 3 recibirá entre el lunes y el jueves a rostros vinculados a la música, el cine y la actualidad deportiva. Marta Sánchez, Rossy de Palma, Enrique Riquelme y Raphael serán los protagonistas de una semana en la que se sentarán junto al presentador y las populares Hormigas en el espacio líder del access prime time de la televisión española.

Marta Sánchez actuando en la Gala de los 60 años de TVE

La semana arranca este lunes con la visita de Marta Sánchez. La cantante repasará algunos de los momentos más destacados de sus cuatro décadas de trayectoria musical y hablará de sus próximos proyectos profesionales, entre ellos el lanzamiento de nuevo material discográfico.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid

El martes será el turno de. La actriz acudirá al programa para presentar, su próxima película que llegará a los cines el próximo 3 de julio, además de repasar su carrera y sus futuros trabajos.

La principal novedad llegará el miércoles con la presencia de Enrique Riquelme, empresario y candidato a la presidencia del Real Madrid. Su entrevista se producirá pocos días antes de los comicios del club, previstos para el 7 de junio, y servirá para conocer algunas de sus propuestas, así como sus sensaciones ante el reto de enfrentarse a Florentino Pérez en las urnas.

La cita tendrá además un carácter histórico, ya que se trata de las primeras elecciones con más de un candidato en dos décadas. En las anteriores convocatorias, Florentino Pérez concurrió en solitario y fue proclamado presidente sin necesidad de votación.

Pablo Motos, en el plató de 'El Hormiguero' junto a las hormigas

La semana concluirá con la visita de Raphael. El cantante regresará al programa para hablar sobre su recuperación tras los problemas de salud que le obligaron a reducir su actividad profesional y para presentar los detalles de sus próximos compromisos musicales.

Con esta programación, 'El hormiguero' mantiene su apuesta habitual por combinar música, cine, actualidad y entretenimiento en una semana en la que intentará mantener el liderazgo del access prime time frente a 'La revuelta' de La 1 de RTVE.