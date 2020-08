Toñi Moreno matiza sus palabras sobre su paro en Mediaset: "Me expresé fatal"

La incertidumbre de Toñi Moreno acerca de su futuro profesional en Mediaset le llevó soltar una divertida pullita en directo durante el programa de 'Viva la vida' del domingo 16 de agosto. La presentadora ha vuelto a ponerse al frente de este espacio durante el verano sin saber qué pasará cuando llegue el otoño, pues tampoco regresará a 'Mujeres y hombres y viceversa', que pasa a estar conducido por Jesús Vázquez.

Toñi Moreno

Mientras entrevistaba a Lely Céspedas, exmujer de Ernesto Neyra, la presentadora quiso animar a la invitada con estas palabras: "Estoy segura de que esto lo está viendo mucha gente y te saldrá algo bueno. Ojalá alguien te vea y te llame para darte un trabajo, porque las cosas pasan por algo". Céspedas vio clara la oportunidad y soltó: "Llámame tú". Moreno no se esperaba ese comentario y reaccionó muy sorprendida: "¿Yo? ¡Pero si yo me quedo en el paro en tres semanas!".

En la mañana del martes 18 de agosto, viendo que su comentario ha llegado más lejos de lo que ella misma podría esperar, ha querido explicarse en las redes sociales, comentando, en un primer momento que realmente no quiso decir eso "porque además no es verdad. No me expresé bien". A continuación, Moreno expuso a qué se refería cuando expresó ese comentario.

Situación laboral inestable

"Quería decirle a Leli Céspedes que no se viviera abajo, que hasta las presentadoras tenemos una situación laboral inestable y hay que luchar cada día", cuenta Toñi Moreno en su mensaje publicado en las redes sociales. Si bien es cierto que el futuro de la presentadora en Mediaset se desconoce, al menos públicamente, la protagonista de la noticia ha recalcado lo siguiente: "Pero me expresé fatal".