Toñi Moreno regresa a 'MYHYV' con cambio de imagen y anunciando nuevo proyecto televisivo

'Mujeres y hombres y viceversa', el dating show diario que BulldogTV produce para Cuatro ha vivido este miércoles 4 de marzo un nuevo relevo de presentadoras. La periodista Toñi Moreno ha regresado tras su baja maternal y lo ha hecho para coger de nuevo las riendas del espacio, que durante los últimos meses ha estado en manos de Nagore Robles. La que fuese "asesora del amor" del espacio se estrenó como conductora en este programa y sin duda, lo ha hecho triunfando y es que este tiempo ha recibido infinidad de críticas positivas por parte de los seguidores del espacio. La propia Toñi ha querido felicitarla en persona y darle las gracias por cubrir su hueco este tiempo.

Toñi Moreno en su vuelta a 'MYHYV'

"¡Qué ganas tenía de veros! ¡Madre mía!", decía Moreno, mientras le entregaba unas flores a su sustituta. "Este ramo de flores es en nombre de todo el equipo (...) por lo fácil que lo has puesto y por lo bien que lo has hecho este tiempo (...) por lo bien que has guardado el castillo", ha seguido la periodista. Esta ha reconocido que "estaba en mi casa tan orgullosa de pertenecer a este equipo y de ser tu amiga". Por su parte, Robles no ha podido evitar emocionarse y ha afirmado que "todo lo que he hecho lo aprendí de ti. He intentado hacerlo mejor posible". Además, esta no ha dudado en destacar lo guapa que ha vuelto Toñi Moreno de su descanso tras su maternidad.

La presentadora ha regresado además con nuevo corte de pelo, apostando por un flequillo que ha conquistado a todos en el plató. "Si la vuelta de una embarazada es así... ¡todos a quedarse embarazados!", ha bromeado Nagore Robles. Unas palabras que ha secundado Kiko Jiménez, que ha querido destacar lo bien que estaba Moreno tras su vuelta. La presentadora no ha dudado en agradecer todo el cariño recibido y ha anunciado además el que es su nuevo proyecto en Mediaset, un nuevo formato que sin duda nos mostrará a la Toñi Moreno más natural, íntima y personal.

Su nuevo proyecto televisivo

La andaluza ha contado que va a protagonizar el formato 'Dos vidas' en la plataforma de vídeos de Mediaset España. En este nuevo programa veremos su proceso de recuperación tras el parto en el que su objetivo principal será ponerse en forma y convertirse en un deportista constante. De esta forma, a lo largo de todas las entregas veremos sus rutinas diarias de deporte, descubriremos cómo es Moreno en su hogar y seremos testigos de todo el proceso posterior al parto de su hija Lola. "No he hecho deporte en mi vida (...) aquí voy a tener una segunda vida, así que si alguien quiere seguirme en este reto, adelante (...) vais a entrar en mi vida. Me veréis sufrir y sudar".