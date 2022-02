Jorge Sanz se sentó como invitado en 'Viernes deluxe', donde habló sobre por qué conoció a su hija cuando ya tenía 18 años, cómo es su rol de abuelo, etc. Sin embargo, Torito desveló, a través de su cuenta de Instagram, el trato que recibió por su parte hace años, hablando sobre el temperamento de Sanz.

Jorge Sanz, en el 'Deluxe'

Acompañado de una imagen del actor en el plató, Torito escribía el siguiente texto: "Me encanta ver a Jorge Sanz en el 'Deluxe', todavía recuerdo lo mal que me trató en un estreno de cine cuando quise entrevistarlo para '¡Qué tiempo tan feliz!' y me llamó payaso, y que no me daba una entrevista porque no le gustaba Telecinco", destapa.

El colaborador continuó con unas contundentes palabras: "Como cambian los gustos de la gente cuando el cine deja de llamar. La vida da muchas vueltas, por eso es mejor ser educado hasta con las hormigas que te vas encontrando por el camino", sentenció el reportero, criticando y lanzando un zasca al actor por su intervención en el 'Deluxe'.

Problemas con Almodóvar

Torito no es el único que ha tenido problemas con Jorge Sanz. El actor contó el desencuentro que tuvo con Pedro Almodóvar durante el rodaje de "Carne Trémula". Sanz fue despedido tan solo una semana después de que empezaran las grabaciones: "Fue un trauma, me debió pillar riéndome de él", contó.