La trayectoria televisiva de Tito Valverde: De 'Pepa y Pepe' a 'Alba'

En activo desde hace más de 30 años, Tito Valverde se ha convertido en uno de los actores españoles más exitosos y de mayor recorrido, especialmente en la pequeña pantalla. Nacido en Ávila el 26 de abril de 1951, sus primeros pasos en la interpretación están vinculados al mundo del teatro, donde ha participado en numerosas obras. Tiempo después debutó en televisión con una intervención en la serie 'Ramón y Cajal', ficción dirigida por José María Forqué y que fue estrenada en 1982. Un año después repitió experiencia participando en 'El jardín de Venus'. Estos pequeños papeles fueron el pistoletazo de salida de una triunfante carrera en la que podemos encontrar algunas de las ficciones más importantes de la historia de la televisión nacional.

Entre todos sus trabajos, probablemente el más recordado por la mayoría de los espectadores es el que realizó en 'El comisario', donde interpretó al comisario Castilla. Sin embargo, más allá de este querido personaje, el actor cuenta con un extenso currículum con más de 20 series de televisión y casi una treintena de películas en las que ha defendido tanto papeles protagonistas como otros secundarios o de reparto. Desde FormulaTV queremos rendir nuestro particular homenaje a Tito Valverde repasando su trayectoria televisiva recordando a algunos de sus trabajos más importantes.

1 Blas en 'Tristeza de amor'

Tito Valverde como Blas en 'Tristeza de amor'

Estrenada en el año 1986, 'Tristeza de amor' es una serie emitida a través de Televisión Española y que está ambientada en el mundo de la radio. De este modo, la historia gira en torno a lo que les sucede a los locutores y demás trabajadores de la COI, una modesta y humilde cadena de radio. Un joven Tito Valverde que hasta ahora había tenido papeles menores en televisión, forma parte del elenco de esta ficción dando vida a un fotógrafo ocasional que colaboraba con los protagonistas de la serie. Durante su paso por esta producción compartió elenco con actores y actrices de la talla de Alfredo Landa, Concha Cuetos, Carlos Larrañaga y Emma Suárez, entre otros.

2 Tío Rodrigo en 'Celia'

Tito Valverde como tío Rodrigo en 'Celia'

En el año 1993 Televisión Española encandiló a sus espectadores con 'Celia', una miniserie apta para el disfrute de toda la familia y que está basada en los clásicos libros de Elena Fortún. Emitida en La 2, la ficción está ambientada en los años 30 y sigue la historia de Celia una niña de siete años rebelde que reside en Madrid y que posee una gran imaginación que le lleva a vivir entre la fantasía y la realidad. La actriz Ana Duato y el actor Pedro Díez del Corral dan vida a los padres de la pequeña, mientras que Tito Valverde hace acto de presencia como uno de los personajes secundarios para interpretar al tío Rodrigo, acompañando a otros actores como María Isbert, María Luisa Ponte y Silvia Munt.

3 Pepe en 'Pepa y Pepe'

Verónica Forqué y Tito Valverde como 'Pepa y Pepe'

Televisión Española estrenó 'Pepa y Pepe', comedia centrada en las vivencias de una familia de clase obrera española y su manera de sobrevivir al día a día, convirtiéndose en un fiel retrato de la época. Tal y como indica el título, los protagonistas eran Pepa y Pepe, papeles interpretados por Verónica Forqué y Tito Valverde. Ambos forman un matrimonio de lo más peculiar debido a sus diferentes caracteres. Por un lado, ella es una mujer volcada en su familia, trabajadora tanto fuera como dentro del hogar y con un matiz cotilla. Por otro lado, él es trabajador de una fábrica de muñecas flamencas, hogareño, bonachón, con cierta tendencia a perder en las discusiones familiares. Además, tiene mucha facilidad para mostrar sus sentimientos de forma abierta y sin ningún pudor.

4 Alfonso en 'La banda de Pérez'

Tito Valverde como Alfonso en 'La banda de Pérez'

Las peripecias y aventuras de una banda de música militar en plena Guerra Civil Española en el pueblo de Villagona dan lugar a las tramas de 'La banda de Pérez', una ficción desarrollada en clave de humor, que está formada por un total de 26 episodios de una hora de duración y que fue emitida en Televisión Española en el año 1997. Jeremías Pérez (Antonio Resines) es el líder de la banda y quien decide seguir al frente de la formación musical y entretener a las tropas de Franco durante el desarrollo de la contienda. En esta ocasión, Tito Valverde se mete de lleno en la piel de Alfonso. Además, entre su elenco principal encontramos nombres conocidos como Jesús Bonilla, Luis Barbero, Fedra Lorente o Nicolás Dueñas, ente muchos otros.

5 Manolo en 'Todos los hombres sois iguales'

Tito Valverde como Manolo en 'Todos los hombres sois iguales'

Basada en la película homónima estrenada en el año 1994, 'Todos los hombres sois iguales' gira en torno a las vidas de tres hombres divorciados que un día deciden compartir piso mientras intentan rehacer sus respectivas vidas. Uno de los rostros de ese trío principal se trata de Tito Valverde, encargado de interpretar a Manolo, padre de dos hijas adolescentes a las que le cuesta mucho entender y comprender. Asimismo, no puede evitar sentirse enamorado todavía de Susana (Elisa Matilla), su exmujer y madre de sus hijas. Los actores Josema Yuste y Luis Fernando Alvés completan el peculiar trío protagonista de esta ficción que fue emitida en Telecinco entre los años 1996 y 1998.

6 Gerardo Castilla en 'El comisario'

Tito Valverde como Gerardo Castilla en 'El comisario'

La mayoría de los actores tienen un personaje que ha marcado su carrera, en el caso de Tito Valverde ese honor corresponde a Gerardo Castilla, protagonista de 'El comisario'. Durante 12 temporadas se metió en la piel de este implacable comisario que se encontraba volcado por completo en su trabajo, preocupándose especialmente por el bienestar de los agentes e inspectores a su cargo. No es de extrañar que sea uno de los papeles más importantes y recordados por los espectadores, puesto que Castilla representaba a ese jefe con semblante estricto, tajante, formal e incluso un tanto distante, pero en el fondo siempre estaba dispuesto a dar lo que fuese por su gente y su familia, mostrando una gran bondad.

7 Don Rafael en 'Velvet'

Tito Valverde como Don Rafael en 'Velvet'

El recorrido de Tito Valverde en 'Velvet' no fue muy extenso, sin embargo, tuvo un papel importante en la trama de la serie. En concreto, en esta ficción encarna a Rafael Márquez, el dueño de las Galerías Velvet hasta que su hijo Alberto (Miguel Ángel Silvestre) toma el relevo. Don Rafael se caracteriza por su cercanía, amabilidad y tono correcto a la hora de relacionarse con los demás, especialmente con los clientes. Prácticamente todos sus conocidos le tienen respeto y admiración por su capacidad resolutiva y su saber estar en cada momento. No obstante, detrás de esa apariencia de persona segura se encuentra una persona desesperada que acaba suicidándose al ver que no podía hacer frente a los problemas de su negocio y el abandono de su hijo.

8 Enrique Vergel en 'Sin identidad'

Tito Valverde como Enrique Vergel en 'Sin identidad'

Emitida entre los años 2014 y 2015 en Antena 3, 'Sin identidad' es una serie mezcla drama, thriller y misterio en una impactante historia sobre niños robados. Megan Montaner es la responsable de interpretar a María, la protagonista de la ficción, mientras que Tito Valverde encarna a Enrique Vergel, su tío, padrino, padre de dos hijos de diferentes mujeres y médico eminente que decide cambiar la medicina por la política. El pasado vuelve para atormentarle tras la llegada de su sobrina, que está dispuesta a saber qué pasó tiempo atrás después de descubrir que fue adoptada en extrañas circunstancias. Uno de sus temores es que las investigaciones de María le lleven a averiguar que él fue quien recomendó a Luisa, madre de María, la opción de la adopción y que está más involucrado de lo que ella pensaba.

9 Salvador en 'Matadero'

Tito Valverde como Salvador en 'Matadero'

Protagonizada por Pepe Viyuela, 'Matadero' es una comedia negra que fue estrenada en el año 2019 y en la que Tito Valverde forma parta del reparto dando vida a uno de los personajes secundarios más importantes. Para ser más exactos, interpreta a Salvador, el cacique del pueblo que se caracteriza por ser un hombre conservador y violento. Juega un papel relevante en una de las tramas en las que no faltan los asesinatos y las venganzas, crímenes que tienen su origen en el odio y la animadversión que Salvador siente hacia Francisco, papel encarnado por Viyuela. Esta rivalidad surge por la disparidad de los precios de la venta de la carne de la zona por culpa de la mala calidad de los cerdos que Francisco transporta desde Portugal, además del amor que Salvador siente hacia Almudena, la mujer de Francisco.

10 Víctor Entrerríos en 'Alba'

Tito Valverde como Víctor Entrerríos en 'Alba'

En marzo de 2021 Atresmedia y Boomerang TV estrenaban 'Alba', adaptación española del fenómeno turco 'Fatmagül'. Protagonizada por Elena Rivera, narra la historia de Alba, una joven víctima de una violación grupal que sufre las consecuencias de dicha agresión mientras trata de luchar por dar con los culpables y lograr que paguen por lo que hicieron. Dentro de todo este entramado en el que los secretos y el amor juegan un papel importante, Tito Valverde se mete en la piel de Víctor Entrerríos, un implacable empresario sin escrúpulos que ha ascendido gracias a su impoluta fachada y a su capacidad para pasar por encima de todo aquel que supusiera un obstáculo, aunque para ello tenga que utilizar métodos poco ortodoxos.

BONUS Próximamente en 'Un asunto privado'

Tito Valverde sigue en plena forma y su próximo proyecto será 'Un asunto privado', ficción creada por Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira y producida por Amazon Prime Video con la colaboración de Bambú Producciones. Se trata de un drama ambientado en los años 40 y que ha sido desarrollado con toques de humor, misterio y acción. En concreto, durante los ocho episodios de los que se compone la primera temporada, seguiremos las investigaciones de Marina, una joven luchadora y fiel a sus principios, que cuestionará todos los clichés asociados a la mujer para hacerse un hueco en un mundo de hombres y cumplir su sueño de convertirse en detective.