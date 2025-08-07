'Triunfo: El musical de tu vida' lleva el espíritu de 'OT' al teatro con Mireia como directora de la Academia

Por Redacción | |

El logotipo provisional de 'Triunfo: El musical de tu vida'

El fenómeno de, y esta vez salta de la pequeña pantalla a los escenarios. El, pero no será el único formato con triunfitos del que podamos disfrutar este año. A partir de octubre de 2025, el musicalde Gestmusic (Banijay Iberia) con una propuesta teatral que fusiona emoción, humor y mucha música, tanto original como versiones de icónicos temas.

'Triunfo: El musical de tu vida' busca rendir homenaje al talent show con una comedia musical con alma propia, creando su universo sobre las tablas, pero con guiños y referencias que los fans podrán identificar. El proyecto contará con libreto y música original de Luis Montiel, quien fue uno de los directores de 'El Rey León' en España desde 2008 hasta su estreno en 2011 y posterior desarrollo en 2012. A lo largo de su trayectoria, ha dirigido múltiples musicales, ha sido coach vocal en 'La Voz Kids' e 'Idol Kids', entre otros programas, y ha trabajado con sellos discográficos y productoras.

El espectáculo teatral promete nostalgia catódica, coreografías, proyecciones y una puesta en escena llamativa, donde no solo quiere que recordemos a los triunfitos, sino que también nos hagan soñar con nuevos talentos que quieren su oportunidad. El proceso de casting ya está abierto hasta el 15 de agosto, y busca a nuevos talentos con ganas de cruzar la pasarela. Artistas de entre 18 y 50 años, con capacidad vocal y pasión por el teatro musical, tienen una cita con el futuro en Madrid, donde se realizará la segunda fase presencial del casting.

Mireia Montávez posa en su foto promocional como concursante de 'OT 1'

De triunfita a directora de la Academia

Pero no todo serán nuevos talentos, el musical también beberá de la propia factoría 'OT'. La cantante y actriz Mireia Montávez, concursante de la inolvidable primera edición de 'Operación Triunfo' y miembro de Fórmula Abierta, será la encargada de dar vida a la directora de la Academia, que tendrá mucho en común con el espíritu de Noemí Galera en este cargo. De este modo, ella misma se sumergirá en esta historia inspirada en su propia vivencia, pero desde una perspectiva muy diferente.

Producido por Luis Montiel y distribuido por Diverfest Eventos, el proyecto no cuenta con la participación de Gestmusic y Prime Video, de manera que no utilizará la marca 'OT'. 'Triunfo: El musical de tu vida' pretende realizar una modesta gira por toda la geografía española, acabando su aventura en la capital donde el show tiene intención de ser todavía más grande. Cabe recordar que no es la primera vez que este formato da el salto a los escenarios. En 2021 ya se presentó 'Operación Tributo. El musical', un espectáculo protagonizado por Sandra Polop ('OT 2005') que recorría los grandes éxitos del programa con un enfoque más cercano al concierto homenaje.