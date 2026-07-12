'Tu cara me suena 13' llega a su gala final con cinco actuaciones que prometen historia

Por Redacción |

Ya termina la decimotercera edición de 'Tu cara me suena'. Tras unos buenos meses dándonos entretenimiento para rato viernes a viernes toca despedirnos por un año más del programa estrella de Antena 3. Pero no lo lloremos antes de tiempo: aún nos queda un último programa, la emocionante gala final de los cinco artistas mejor valorados de la temporada.

María Parrado en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13'

Eligiendo ganadores

La gran novedad con la que contará esta gala final con respecto a las demás de esta temporada es que nuestros concursantes han decidido su propio destino. El clonador no ha seleccionado aleatoriamente las tareas de los finalistas, sino que son ellos los que han pedido las actuaciones que nos darán en la noche del viernes.

Con tal ocasión, María Parrado , que ha sido la primera en elegir, lo ha tenido claro: quiere ser. Promete ser un reto para el que tendrá que demostrar un gran manejo de su voz, y quien lo ha captado al vuelo ha sido su compañero Martín Savi : sabe que, si quiere demostrar su potencial, tendrá que darlo todo con algo imposible. Así que ha decidido que imitará al legendario gran, leyenda donde las haya de la ópera.

Paula Koops en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13'

Espectáculos de película

El resto de finalistas han querido rendir homenaje a sus películas favoritas en vez de ir a por voces más potentes. Un buen espectáculo es tan importante como una buena voz, y será por lo que apueste Cristina Castaño cuando se convierta en Meryl Streep, de 'Mamma Mia'. A algo semejante se ha apuntado Paula Koops, que ha elegido un largometraje más histórico: será Liza Minnely de 'Cabaret'.

El último en seleccionar su transformación ha sido el ganador de la gala de la semana pasada y quien más puntos ha acumulado en las clasificaciones. J Kbello apostará también todo por el espectáculo convirtiéndose en el inigualable Hugh Jackman, que quizás carezca de un tono de voz tan impresionante como sus rivales pero nos ha dado uno de los musicales más celebrados en la última década: 'El gran showman'.

Las elecciones están tomadas y las apuestas se han puesto sobre la mesa. En la gala final seremos nosotros, los espectadores, quienes decidamos quién es el auténtico ganador de 'Tu cara me suena 13'. ¿Lo tenéis claro o esperaréis a que una de las actuaciones os sorprenda?