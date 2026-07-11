Estos son los cinco finalistas de 'Tu cara me suena 13'

Por Redacción |

La noche del viernes ha sido algo complicada para 'Tu cara me suena'. El Mundial de fútbol ha arrasado con todo a la hora de reclamar la atención de la audiencia, pero incluso bajo estas circunstancias el programa estrella de Antena 3 ha sido capaz de aguantar con números sólidos. Y no sin razón: esta gala ha sido la segunda semifinal, la antesala al gran cierre de temporada que viviremos la semana que viene.

La noche ha tenido una granadora aún con todo, y esa ha sido María Parrado por su interpretación de Pastora Soler con el tema 'La tormenta'. Fue tal el espectáculo que otorgó que no sólo provocó que todo el mundo se pusiera en pie para aplaudirla, sino que se anotó la puntuación perfecta del jurado y el público.

Florentino Fernández, Lolita Flores y Chenoa en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13'

Cinco finalistas preparados

Con las clasificaciones finales el público desde casa también ha tenido la oportunidad de poner su grano de arena para elegir quiénes llegan a la gran final de 'Tu cara me suena'. Los nombres con los que finalmente nos quedamos son la ya mencionada Paula Koops . A ellos se les suma, por supuesto, J Kbello , que ya se ganó el puesto en la gala anterior.

La que se quedó cerca de lograrlo fue Soledad Giménez, que puso nueva cara a P!nk y se quedó a ocho puntos en las clasificaciones de hacerse con uno de los puestos. Ha sido una competencia feroz a lo largo de la temporada y con merecidas victorias, pero no ha sido suficiente a ojos del jurado para destronar a sus cinco compañeros.

Por otro lado, los tres restantes quedaban lejos en las clasificaciones y sabían al comenzar la noche que no iban a llegar a las puntuaciones necesarias. Eso no quitó que Aníbal Gómez disfrutase como un niño trayendo al escenario a Radiohead, que tanto le ha inspirado en su carrera. La Melody de Leonor Lavado tuvo toda clase de alabanzas y fue una de sus mejores actuaciones en la temporada, y una forma perfecta de comenzar la gala de esta noche. Y en cuanto a Jesulín de Ubrique hizo su propia imitación de Manolo Tena, que se llevó la peor puntuación tanto del jurado como del público.

Leonor Lavado en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13'

Noche para disfrutar

Aunque no se jugara nada en la gala, J Kbello también nos dio uno espectáculo de diez con su transformación en Slimane. Aprovechó la ocasión para reflexionar lo importante que Eurovisión había sido para él a lo largo de los años, aunque confesó que, a día de hoy, no acudiría personalmente al festival.

Y otra persona que también disfrutó mucho de la noche fue Ana Torroja. La cantante de Mecano vino para guiar a Paula Koops en un Training VIP que acabó por sacar lo mejor de ella y se le unió en el escenario para cantar a coro 'Me cuesta tanto olvidarte'.