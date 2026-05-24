'Tu cara me suena' replicará el musical 'El rey león' en su séptima gala

Por Redacción |

Lo que Antena 3 prepara para el próximo programa de 'Tu cara me suena' podría ser histórico. La sexta gala ha resultado en una de as mejores noches de la temporada, y apuntan todavía más alto para la semana que viene.

Los dos últimos programas han tenido espectáculo para todos los públicos. Las HUNTR/X de 'Las guerreras K-pop' y 'Pocahontas' han puesto la cara más amable para los pequeños en las casas, y volverán a repetir la fórmula con una apuesta mayor. 'El rey león' tendrá protagonismo el próximo viernes.

J Kbello será rey

Ojo, que no será la película la que se representará en la gala, sino el musical que ha ocupado muchos años la Gran Vía de Madrid. Será por la mano de J Kbello por lo que veremos esta imitación histórica. A la hora de descubrir su destino a manos del clonador ha revelado Pide un deseo, una nueva clase de evento que aparece por primera vez esta temporada. Se trata de una carta blanca para elegir cualquier canción o evento a imitar, y el cantante lo ha tenido claro: quiere vivir el clásico musical. No dudó un segundo en pedir su deseo.

Aníbal Gómez en la sexta gala de 'Tu cara me suena 13'

Han salido más eventos especiales de los que estar pendiente para la gala. Jesulín de Ubrique tendrá el reto de Original y copia, el reto en el que tendrá que cantar en vivo con aquellos a quienes esté imitando. El grupo La unión acudirá al show y se subirá al escenario con él.

Otro evento caerá para Aníbal Gómez. En un principio se iba a encargar de dar vida a Miguel Ríos, pero Martín Savi ha tenido otros planes. Con una carta de Te la regalo, convertirá a su compañero en Vicente Fernández. Savi, por otra parte, tendrá que salir de su zona de comfort y transformarse en Adele.

Noche de imitaciones

Los cinco concursantes restantes no tienen eventos especiales, pero sí grandes retos a los que merecerá la pena atender. María Parrado, ganadora de la última gala, pasará de interpretar una diva a hacerlo con otra como Ariana Grande. Paula Koops, por otro lado, dará vida a Carmen Sevilla.

Algo más distinto de lo que ha estado haciendo últimamente lo tendrá Soledad Giménez, que se le asignará la imitación de Mari Trini. Algo así también tendrá Cristina Castaño, que el clonador le ha revelado que tendrá que trabajar como Dulce Pontes. Y en último lugar Leonor Lavado tendrá un particular reto con su trabajo como Spagna.