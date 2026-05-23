'Tu cara me suena 13' deja en shock tras su sexta gala: "¿Qué hacemos después de esto?"

Por Redacción |

Otra semana más 'Tu cara me suena' arrasa allá por donde pasa. La decimotercera temporada del programa estrella de Antena 3 ha dado otra gala que nos ha tocado los corazones con algunas de las mejores actuaciones del año, y eso ya era difícil cuando venimos de las cinco anteriores. Las expectativas eran altas y han cumplido más que de sobra.

El premio en este caso estuvo claro para todos. María Parrado se llevó la puntuación perfecta tanto del jurado como del público, y no sin razón. Su actuación como Rosalía cantando 'La perla' hizo temblar el escenario con una forma como ninguna otra de hacerle brillar en escena. Emocionada por ello, la cantante donó los 3.000€ de premio a la fundación APE.

María Parrado en la sexta gala de 'Tu cara me suena 13'

Divas de toda clase

Puede que Parrado se llevara una puntuación perfecta, pero cuando empezó la noche estaba mucho menos claro quién podía llevarse el premio. La gala empezó con ritmo muy fuerte gracias a la actuación de J Kbello , que impactó a todosy el tema 'Abracadabra'. El jurado se quedó impactado después de semejante transformación, incapaces de imaginar lo que sería el resto de la noche. "¿Qué hacemos después de esto?", preguntaba un confuso Àngel Llàcer . "".

Seguir la nota iba a ser complicado, pero Leonor Lavado se las arregló como Estrellita Castro. Su punto andaluz le hizo sentirse más cerca de la artista, dándole suficiente motivación como para brillar. Tras ella, Cristina Castaño nos dejó a todos sorprendidos como la princesa Disney Pocahontas. Su espectáculo, dedicado a los niños, fue tan especial como para hacer que el propio jurado se disfrazara de los animales de la película para volver a revivir sus infancias.

Como es habitual, Aníbal Gómez nos trajo el punto de humor con su imitiación de C. Tangana a ritmo de reggaeton. Y de risas pasamos a picante, porque Paula Koops llegó con dos divas con las que dejó claro que iba a gobernar: Mar Lucas y Nerea Rodríguez, que volvía al programa tras varios años de ausencia. Juntas recrearon el mítico espectáculo de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, y sí, se comieron la boca como por aquel entonces.

Nando Escribano en la sexta gala de 'Tu cara me suena 13'

Noche de nostalgia

El resto de la noche se calmaron un poco las cosas. Soledad Giménez nos trajo una Mon Laferte que nos puso nostálgicos a todos con su canción 'Mi buen amor'. Lo mismo con Martín Savi, cuyo Nino Bravo hizo corear a todo el público la letra de 'Un beso y una flor'. Y ni qué decir de Jesulín de Ubrique, que se puso doblemente nostálgico trayendo de nuevo a la vida a El Fary y su clásico 'Apatrullando la ciudad'. Era una canción especialmente cercana al torero debido a sus raíces con la franquicia 'Torrente' y su participación en las últimas películas.

Eso sí, no podíamos irnos sin una pequeña sorpresa más. Por primera vez en el programa Nando Escribano subió al escenario como estrella invitada y cerró la lista de espectáculos en la gala. Vino con ganas de jugar y no se quedó insatisfecho, pues pudo recrear a Olly Murs y su 'Troublemaker', toda una inspiración para el artista. Ahora la pregunta queda en el aire: ¿repetirá en la decimocuarta temporada?