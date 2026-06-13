'Tu cara me suena 13' resucitó a un espectacular Elvis Presley en la novena gala

Por Redacción |

Otra noche más que 'Tu cara me suena' arrasa con todo. El programa estrella de Antena 3 nos ha dado una gala un poco más relajada que las últimas anteriores, que entre reyes leones y mascotas invitadas hemos tenido emociones para rato.

Pero aunque haya sido una noche más comedida en términos generales ha habido alguien que nos ha vuelto a robar el corazón. J Kbello se llevó la gala consigo con una puntuación perfecta por su imitación de Elvis Presley, cuyos movimientos y bailes nos transportó por un momento a los años sesenta. "No fallas mucho, no te lo permites", juzgó la propia Chenoa, que tras tal actuación tenía claro quién iba a ganar la gala.

Los 3.000€ de premio que recibió Kbello los dirigió para la asociación El Pulmón de la Bahía, que intentan restaurar de nuevo la flora y fauna de Puerto Real tras unos desastrosos incendios.

Superbowl de Merche

El resto de participantes no alcanzarían los mismos números que su compañero, pero destacaron con una noche llena de fantásticas actuaciones. María Parrado dio comienzo a la gala con su prometida: se convirtió en Merche y cantó, bailó y recorrió el escenario en un medley de temas de la cantante a la que admiraba.

Merche y María Pelaé en 'Tu cara me suena 13'

La sorpresa llegó cuando llegó el momento de cantar 'No pidas más amor, que dejó a todos atónitos por la llegada sorpresa de la auténtica Merche. Ambas juntass hicieron un dúo dinámico digno de elogios. "En las redes siempre se comenta eso de la Superbowl y he tenido que venir aquí, al mejor programa de televisión: a 'Tu cara me suena'", explicó la célebre cantante.

Le siguió Paula Koops con un suave y preciosa interpretación de Olivia Rodríguez, que rodeada de flores cantó a los pies de un piano la rompecorazones 'Traitor'. "Tus compañeros se tienen que preocupar un poco", le indicó Florentino Fernández. Pero la que no iba a preocuparse sino a divertirse fue Leonor Lavado, que ni corta ni perezosa imitó a la propia Paula con atino y mucha ilusión.

Gloria divina

El otro dúo que tenía trabajo doble encargándose de sus actuaciones y de aprender de sus compañeros vino tras esto. Jesulín de Ubrique se puso pelazo y dio vida a un M-clan con humor, pero no con las notas adecuadas. "Yo creo que Carolina después de esto se ha ido del país", bromeó Chenoa tras terminar su interpretación. Obtuvo así la peor nota de la noche, sólo 17 puntos. Aníbal Gómez quiso imitarle tanto que se le acercó en la nota al interpretarle a él, aunque admitió que se sentía más conectado a su amigo tras pasar por su piel

Soledad Giménez se transformó en Gloria Estefan

Quienes a cambio lo bordaron fueron Cristina Castaño y el amigo que se trajo para su reto person, Zapata Menor. Ambos juntos hicieron un dúo complicado como el de Eurythmics & Luciano Pavarotti con la canción 'There must be an angel (Playing with my heart)' pero ambos pasaron la prueba con luces de colores. También lo hizo Soledad Giménez, que con 'Mi tierra' entró de lleno en la piel de Gloria Estefan. "Has estado brillante", le alagó Àngel Llàcer. "Gloria divina".

Las últimas actuaciones fueron para Martín Savi, que tuvo que traer de nuevo a la vida a Freddy Mercury y el grupo Queen con gran respeto y admiración. Como sorpresa adicional María Peláe apareció en el programa a última hora y dio su propia interpretación de Chavella Vargas con su clásico 'La llorona'.